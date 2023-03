La semana pasada, Barbie Vélez dio a luz a su primero hijo Salvador. En las últimas horas, la hija de Nazarena Vélez compartió en su cuenta de Instagram, un video donde ella se encuentra durmiendo y su pareja Lucas Rodríguez se encontraba ejerciendo su rol de padre, cuidando al recién nacido.

En el video, se la puede ver a Barbie durmiendo una merecida siesta junto a su perrito Darwin, mientras Lucas se encuentra acostado a su lado y con Salvador arriba de su pecho. Este lo resposteo en sus historias de Instagram y le agregó emojis de corazones.

El cuarteto: Barbie Velez, Lucas Rodriguez, Salvador y su perrito Darwin

Nazarena Vélez le responde a los haters

“Eviten mandar mensajes haciéndose las ‘sabelotodo’. Pienso hacer lo que se me canta y proteger / sobreproteger a los míos todo lo que pueda”, escribió Nazarena Vélez en sus historias de Instagram respondiéndole a todos los haters que hablan de su rol como abuela.

No contenta con esto, decidió compartir un mensaje de un usuario y agregó: “Subí una de esas historias porque yo trato de leerlas a todas y el 99, 9 por ciento de los mensajes son hermosos, aunque están esas que cuestionan todas las cosas”, comenzó. De más está aclarar que lo que hago es bajo el consentimiento y el pedido de Barbie y Luqui. Todo lo que yo pueda hacer para que Bárbara la pase bien o para darles una mano, lo voy a hacer".

El descargo de Nazarena Vélez

Para finalizar, agregó: "Me nace del alma, del corazón. Lo único que me importa es poder está con ellos y ser útil en un momento donde la vida te hace un cimbronazo hermoso pero tremendo. ¿Cómo no les voy a dar una mano, si puedo? La señora que me escribió, que lo hizo con muy buena leche, me dijo ‘estás arruinada y ellos durmiendo’. ¡Pero señora, cállese la boca! ¿Cómo no los voy a ayudar?"

J.M