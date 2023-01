Barbie Vélez, embarazada de 36 semanas, mostró su panza en bikini: "Último viajecito sin bebito"

Barbie Vélez ya se encuentra en la recta final de su embarazo. Específicamente de 36 semanas según escribió Nazarena Vélez en sus redes sociales.

Ambas están disfrutando de unas vacaciones en Pinamar. Por supuesto también están sus parejas y el hijo menor de la angelita, Thiago Rodríguez.

Desde allí, la futura mamá compartió una serie de imágenes en la pileta donde se alojan y dejó ver su crecida panza.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez.

"Último viajecito sin bebito", escribió Barbie Vélez junto a las fotos, refiriéndose a que ya los próximos estará su hijo con ellos.

En las tiernas postales se la ve con su marido abrazándole la panza, a su mamá súper sonriente y a su hermanito muy contento. Es evidente que está toda la familia ansiosa por la llegada del pequeño.

Barbie Vélez y Nazarena Vélez.

Así confirmó Barbie Vélez su embarazo

El pasado 15 de agosto, dieron la noticia en LAM. Primero, Ángel De Brito dijo que tenía un embarazo a modo de enigmático. Luego de varias pistas, el conductor reveló que se trataba de Barbie Vélez.

Tras dar la noticia y mostrar un video de cómo se enteró Nazarena Vélez -que estaba en el piso de LAM-, salió en vivo Barbie Vélez. Allí, la joven actriz dio más detalles sobre la llegada de su primer hijo junto a Lucas Rodríguez.

Barbie Vélez, Lucas Rodríguez y Thiago Rodríguez.

La actriz, quien está casada con Lucas Rodríguez desde hace casi un año, dijo que había estado con muchas náuseas y que aún "no cae". En cuanto a cómo se enteró, la hija de Nazarena Vélez señaló que no sospechaba del embarazo porque "venía con unos temas hormonales" que hacían que no fuera regular. Por eso se hizo un test para que "le diera negativo y seguir adelante". Pero no, dio positivo y la sorprendió.

"Titi flasheó mal. Se emocionó un montón. Se puso a llorar", contó Barbie Vélez sobre cómo recibió la noticia su hermano menor.

En cuando al sexo del bebé indicó que se enterarán mañana martes. Además dijo que ya tienen nombre si es nena y casi definido si es varón.

Barbie Vélez.

Seguido a esto, las angelitas le preguntaron cómo viene llevando el embarazo, Barbie Vélez dijo que más o menos. Sigue con las náuseas y le da asco la comida. Sobre todo el mate. ¿Su antojo? Las verduras. También dijo que está muy cansada y estaría siempre en la cama.

Finalmente, al terminar la nota, Barbie Vélez realizó un dulce posteo confirmando la noticia en sus redes: "Se agranda la familia y no podemos estar más felices", escribió la actriz junto a una foto con su marido.