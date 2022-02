Barbie Vélez se animó a nuevo look: "Llegó el cambio"

Barbie Vélez fue una de las revelaciones de Masterchef Celebrity 3 que logró sorprender al exigente jurado con exquisitos platos.

La hija de Nazarena Vélez demostró ser multifacética y adaptarse a cualquier cambio en su carrera, así como también a cambiar radicalmente de look.

Mediante sus redes sociales, Barbie Vélez compartió fotos de su nueva apariencia que no defraudó a sus seguidores. "Bueno, bueno. Llegó el cambio", dijo en su feed donde mostró el resultado.

La actriz decidió cortar su abultada cabellera y dejó un color más claro a su tradicional morocho. Como es obvio, este cambio contó con la total aprobación de sus seguidores que llenaron de likes su feed.

Barbie Vélez se animó a nuevo look total.

La premonición de Betular sobre el futuro de Barbie Vélez

Durante una de las emisiones de Masterchef Celebrity, Damián Betular puso en alerta a Barbie Vélez con un mito en la cocina.

Una de las preparaciones que los participantes debían realizar era la salsa holandesa.

Cuando Germán Martitegui se acercó a la mesada de Mery del Cerro, notó que a la modelo se le había cortado y le sugirió hacerla de nuevo. Enseguida, Damián Betular desde el escenario, le gritó: "¿Estarás embarazada María?" A lo que la rubia respondió: "¿Yo? ¡Ay, por favor, no! "Si se corta la holandesa es que estás pregnant (embarazada)", aseguró el pastelero.

La premonición de Betular sobre el futuro de Barbie Vélez

El tema no quedó allí. Al momento de presentar su plato, Barbie Vélez contó: "Tuve un temita: se me cortó tres veces la salsa. No sé qué hacía mal". Y Santiago del Moro enseguida le preguntó: "¿No estarás embarazada?". Entre risas, la actriz le aseguró que no.