Barby Franco contó lo que pasó cuando volvió a su barrio: “Casi me cagan a tiros”

Instagram

Como ya muchos saben, Barby Franco se crió en la Villa 21-24, que se ubica en los barrios Barracas y Pompeya. La modelo siempre cuenta que tuvo una infancia muy feliz en su barrio y que siempre se hace tiempo para volver y compartir momentos con su familia y amigos en las calles que la vieron crecer.

Sin embargo, la última vez quiso ir al barrio en su auto de alta gama y estuvo a punto de ser atacada por los vecinos. En su cuenta personal de Instagram, Barby Franco contó lo sucedido a través de la dinámica de preguntas y respuestas, cuando una seguidora le preguntó: “¿Es verdad que fuiste a tu barrio en un auto de alta gama?”

Barby Franco

Barby Franco no tuvo problema en responder: “Sii jajajaja y prefectura me siguió y casi me cagan a tiros!!! No se que flashearon!! Cuando les dije que vivía ahí se fueron”, reveló la modelo entre risas recordando el incidente que afortunadamente tuvo final feliz.

Evidentemente el hecho de que entre en un auto de alta gama, alertó a los vecinos que no se sintieron cómodos y quisieron atacarla, pero rápidamente Barby Franco pudo explicar que ella vivía ahí y la dejaron pasar sin problemas. Aunque es probable que lo que los haya puesto en alerta es la presencia de prefectura.

La publicación de Barby

Barby Franco se refirió a sus inicios

Otra de las preguntas que decidió responder Barby Franco fue: “En tus inicios ¿te discriminaron por ser de barrio?”, a lo que contestó con total sinceridad: “Sii pero no le daba ni bola…mi meta era otra cosa!! Nunca me enganché por suerte!! Y eso que era chica! Tenía 16 o 17 años”.

La respuesta de Barby

Por otro lado, también le preguntaron: “¿Sos tan sencilla como dicen que sos en Las Flores?”, a lo que Barby Franco respondió: “Soy un ser humano igual que todos, me enojo, me río”, evidenciando que al igual que cualquier persona, tiene sus momentos de enojo y de alegría.