Barby Franco dejó atrás el morocho: Así es su nueva imagen

Barby Franco se animó a cambiar su look y dejar atrás su característico morocho. La pareja de Fernando Burlando mostró cada pasó en sus redes sociales.

Tras anunciar su reconciliación con el Abogado, Barby pasó por el salón de belleza y se animó al rubio.

“Rubia o morocha”, había avisado Barby Franco a sus fans.

Barby Franco y Fernando Burlando confirmaron su reconciliación en LAM

Este viernes, Fernando Burlando le dio una entrevista a LAM. Allí él habló de su relación con Barby Franco. "¿Están de novios, están en crisis, están reconciliándose? ¿Qué pasa entre ustedes dos?", le preguntó Cinthia Fernández.

"El golpe fue muy violento, pero nuestra relación ha pasado situaciones de las mismas características o peores, así que bastante bien, estamos bien. Estamos transitando paz", expresó Burlando.

Entonces, Floppy Tesouro preguntó si eso quería decir que se iban a casar. Mientras Barby hacía que no con la cabeza, Burlando contestó que no. Sin embargo, aseguró: "Barby me está ayudando muchísimo, así que después de un pequeño bache en la relación estamos viendo cómo se reacomoda todo".