Barby Franco sigue en Punta del Este, Uruguay disfrutando de este tiempo junto a su pequeña hija Sarah Burlando, que el pasado 15 de febrero cumplió dos meses de haber nacido.

La modelo, feliz y orgullosa de su bebé, ¿Cómo no estarlo?, compartió una fotos de su hija Sarah Burlando mientras le daba un baño de agua tibia en una bañera verde.

Barby Franco desató un grieta en Instagram por el lugar donde baña a Sarah Burlando.

Hasta ahí, todo tranquilo, pero, la pareja de Fernando Burlando agregó a su foto, un texto donde explica en qué está bañando a su bebé. "¡Holus! Mi bañera favorita. Acá en Uruguay se dice latón. ¿En tu lugar como se dice?", sumó la modelo.

De inmediato, entre las casi 30 K de interacciones que tuvo la publicación, varias personas comenzaron a aclarar que se decía de una u otra forma, y criticaron la manera cómo llamó Barby Franco a la bañera.

Barby Franco desató un grieta en Instagram por el lugar donde baña a Sarah Burlando.

"Soy de Uruguay y se le denomina simplemente palangana. En la sencillez está el verdadero sentido de la vida...sin andar ostentando. ¡Está divina Sarah!", replicó una seguidora. De inmediato, otras personas se unieron al debate y comenzó la grieta en lo que iba a ser una dulce publicación.

Barby Franco aseguró que su hija es igualita al papá

En una entrevista exclusiva con nuestra colega Sabrina Galante, Barby contó que su hija Sarah salió muy parecida al papá, el Dr. Fernando Burlando.

Barby Franco desató un grieta en Instagram por el lugar donde baña a Sarah Burlando.

"Ay dios mío, es igual a Burlando. No sabés. Las cejas, los ojos, la nariz. Desde la ecografía del mes 7, en la 5D, ya vi que era igualito a él y se lo dije. Es la fotocopia en niñita. Y de personalidad se está pareciendo también. Busca la teta y si no la ve no sabes cómo se pone... rabiosa", dijo Barby Franco.

S.A.