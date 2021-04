Barby Franco habló sobre la interna en el baby shower de Pampita

El Baby Shower de Pampita no pasó desapercibido y pese a la felicidad de la top de poder celebrarlo con sus amigas más queridas, la fuerte interna que se desató todavía sigue generando polémica.

Todo comenzó cuando se conoció la "mala onda" entre el grupo de las amigas íntimas de la top y Angie Balbiani en torno a la colecta para comprar el regalo, Consultada por este tema en Hay que ver, Barby Franco, dio su opinión sobre esta pelea por el afecto de la conductora de Pampita Online.

Barby aseguró que Pampita tiene "varias burbujas de amigas” y que con respecto a los regalos que ese día le llevaron a su amiga “nosotros le hicimos un regalo general de Pampita Online y después sus amigas más íntimas, que me pierdo en quienes son porque ya me confunden, le dieron otra cosa y Angie le hizo otro regalo, un conejito o algo así”, agregó la modelo, en referencia a la interna que se generó allí.



“¿Vos sentís que sus íntimas amigas compiten para ver quién es más íntima?”, le preguntó Denise Dumas. “No...Es como que pasa algo muy loco todo el tiempo, es como que la querés mimar todo el tiempo, acompañar, agasajar y eso pasa todo el tiempo y ahí se ve como que entre ellas compiten... pero el amor está para ella”, señaló la modelo.

“A mí también me pasa. Yo la veo y me re choluleo, es hermosa, es una bomba y no puede más”, se sinceró.

El reality de Pampita y Roberto García Moritán: revelan detalles desconocidos del programa

Pampita y Roberto García Moritán generaron una gran sorpresa una vez que confirmaron que serán parte de un reality show con sus respectivos hijos.

Tal como informaron en Implacables, la pareja había asumido un compromiso con Viacom, quien le habría hecho la propuesta. "Iban a ser 40 los invitados y se iba a grabar porque ella va a tener su propio reality show. Firmó un contrato con Viacom para Paramount+ y va a ser la primera estrella contratada y van a contar absolutamente todo", contó el periodista Gustavo Mendes.

"El reality va a tener 10 episodios, ya se enviaron los guiones a los EE.UU., donde la empresa tiene su sede central; y están esperando que cesen las restricciones por la pandemia para retomar las grabaciones", agregó el panelista quien aseguró que Benjamín Vicuña habría aceptado que sus tres hijos Bautista, Benicio y Beltrán formen parte del ciclo.