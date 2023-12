Barby Franco soñaba con convertirse en madre y en 2022 su sueño se hizo realidad, el 15 de diciembre nació Sarah, producto de su amor con Fernando Burlando. A un año de la llegada de la niña, la modelo le dedicó unas tiernas palabras cargadas de emoción.

El fin de semana, Barby Franco y Fernando Burlando, celebraron a lo grande el primer cumpleaños de Sarah. En una increíble fiesta que no se suspendió por el temporal, nada iba a impedir que la modelo y el abogado festejen junto a su hija.

Las palabras de Barby Franco a Sarah Burlando

Con una tierna postal que le tomaron a Sarah en su fiesta, Barby Franco le dedicó un pedacito de la canción "Mi Princesa" de David Bisbal: "Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados ¡Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado! No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarme, si al final de esta aventura, yo lograra conquistarte".

La postal que publicó Barby Franco de Sarah Burlando.



"Feliz bautismo y feliz primer año mi amor. Te amamos mucho sos nuestra bebé más deseada del mundo", agregó Barby Franco evidenciando que con Fernando Burlando soñaban con agrandar la familia y Sarah Burlando es el fruto de ese amor.