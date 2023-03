Barby Franco mostró la "Disney Room" de Sarah: "Merecía un cuarto de princesa"

Como bien dice el dicho, Sarah Burlando llegó con una copa bajo el brazo: “Vino con la copa del mundo en la mano, nació el 15 de dicembre y el 18 salimos campeones”, alude su orgullosa madree. Más aún, la tan esperada beba nacida por cesárea programada trajo mucho más bonanza que una mera alegría deportiva: “Es verdad eso de que un bebé viene a traer amor y esperanza. De hecho, la madre de ‘Fer’, que se recupera de su segundo ACV, se la pasa todo el día preguntando por ‘la nenita’, está re entusiasmada. Y en el reciente cumpleaños de Burlando vino hasta su ex mujer. ‘Sarita’ es grosa, logró unir a la familia como nunca antes”.

En franca adaptación a su nueva etapa como madre, Barby Franco (31) confiesa que si antes dormía entre doce y dieciseis horas por día, ahora cada dos o tres se está levantando. Pero la alegría y la inmensa felicidad que trajo su primer hija con Fernando Burlando (58), después de tres intentos fallidos por procrear un varón, transforman cualquier situación en positiva.

Barby Franco decoró este cuarto especial para su bebé Sarah.

“El primer mes fue muy duro, como mamá primeriza no sabía un montón de cosas y nadie me había explicado la parte B. A mi me dieron una criatira y dije: ‘¿ahora qué hago, para dónde voy?’ De hecho Fernando me enseñó a amamantar porque no tenia la menor idea, y ‘Pampita’ (Ardohain) me ayudó un montón en todo sentido. Pero cuando te das cuenta lo que es esta cosita se justifica todo”.

Barby Franco en el cuarto de su hija Sarah en Barrio Parque.

Recluida en la casa de Barrio Parque que comparte con el abogado platense, la modelo y panelista de TV atravesó una contingencia especial durante sus primeros días como madre. Debido al juicio que se realizó en Dolores por el homicidio de Fernando Báez Sosa, Barby debió pilotear ese período sin la presencia y asistencia de su pareja: “En enero entre comillas estuve sola, el sólo podía venir los fines de semana, pero la piloteamos bastante bien. Recién fui el día de la sentencia, me la llevé en el auto y nunca lloró, se portó excelente. Después en el hotel si tuvo esos arranques “burlandescos”, pero se calmó cuando Silvino (Báez Sosa) la alzó, le dijo un par de cosas y enseguida se durmió”.

Barby Franco mostró la "Disney Room" de Sarah: "Merecía un cuarto de princesa"

En cuanto a los parecidos y al carácter de su heredera, Barby no dudó en asemejarla ciento por ciento con su padre: “Sarah es igual a él, el seño, la nariz, los ojos, la boca. Y cuando se enoja porque no le das la teta arma un escándalo, le sale el Burlando de adentro (risas). Ya está pelando su carácter, tiene muy poco mío, espero que al menos herede mi risa”, admitió con un dejo de resignación.

Barby Franco mostró la "Disney Room" de Sarah: "Merecía un cuarto de princesa"

Cuando recibieron la bendita noticia de que por fin iba a tener un hijo, la pareja quedó desacomodada al enterarse que en vez de un varón, tal cuál lo buscaban, sería una nena. Por eso no sabían que clase de cuarto diseñar para la beba, ya que todas las ideas estaban vinculadas con un hombrecito: “Ya teníamos el nombre, se iba a llamar Stéfano Fernando. Y ya tenía la habitación pensada, la cama con una Ferrari y todo. Por eso nos preguntamos ‘¿Y ahora qué hacemos? No sabíamos para donde ir, hasta que un día ‘Fer’ me dice: ‘Hacele todo de Disney, un castillo de princesa, porque ella va a ser la princesa de la casa’. Y así fue. Contraté a una escenógrafa teatral en vez de a una decoradora de interiores, y con ella, Marcela Román, una genia que trabaja con Flavio Mendoza, logramos nuestro objetivo. Sarah se merecía un cuarto de princesa, quedó divino”. Ubicada en el primer piso de la residencia, la habitación no esta del todo terminada.

Barby Franco mostró la "Disney Room" de Sarah: "Merecía un cuarto de princesa"

“Te sentís como en un bosque, pero todavía falta el techo de chapa que mandamos a diseñar para que escuche el sonido tan distintivo de la lluvia cuando llueve. Ese sonido era lo único que a mi me calmaba en mi casa de barrio de chiquita cuando llovía, y se lo queremos hacer tal cuál”.

Aún en etapa de mutuo conocimiento con su hija, Barby hace especial hincapíe en el detalle del arco iris pintado en una de las paredes: “Sarita es un bebé arco iris, así se los denomina cuando perdés embarazos anteriores y de golpe llega uno espontáneo. Son bebés que vienen a curar y a sanar un montón de cosas. Como verán, todo en este cuarto tiene su porqué”, explicó

Fotos: Federico de Bartolo

Producción: Sol Miranda

Agradecimientos:

Ropa de diseño @solebq; @arzuaccesorios; Makeup @crisdfernandez, peinó @george_hair1