Barby Franco se convirtió en mamá por primera vez el domingo y anunció la noticia horas después de que la Selección argentina se consagrara campeona del Mundial Qatar 2022.

La mujer de Fernando Burlando subió un emotivo post para dar la bienvenida a la niña de la que aún no reveló el nombre.

"Hola mundo !!! Te amo @burlandofernando llegó la princesa… Somos muy afortunados !! el mejor equipo del mundo", expresó la modelo en sus redes sociales junto a la imagen desde el parto.

Luego, Barby Franco también se animó a compartir una foto con la niña en brazos que acompañó con la canción de David Bisbal: "Tanto tiempo he naufragado y yo se que no fue en vano, no he dejado de intentarlo porque creo en los milagros".

El dato que revelaría cuál es el nombre de la bebé de Barby Franco

Aunque compartió parte de su embarazo en redes sociales, Barby Franco decidió preservar el nombre de su hija fue en LAM que confirmó que se llama Sara.

A pesar del hermetismo, la modelo dio dato en redes del significado de este especial nombre que eligió para ella. Tiempo atrás, un seguidor le consultó por este dato y ella sólo compartió las características del nombre sin revelarlo. “La que está llena de energías. Variante inglesa de...”, dijo sin completar.

“Tiene una personalidad aventurera y posee una gran energía. Mantiene una gran comunicación con las personas que la rodean, tanto con su familia como con las personas con quienes estudia o trabaja. Es adaptable a las situaciones que le tocan vivir”, agregó.