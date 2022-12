"Llegó la princesa" fueron las palabras con las que Barby Franco anunció el nacimiento de Sarah, su primera hija junto a Fernando Burlando. La modelo cumplió el sueño de convertirse en madre, pero no todo es color de rosas. Sin nada que esconder, la influencer compartió en sus redes cuál fue la primera dificultad que tuvo con su hija.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Barby Franco publicó una captura de pantalla de una conversación con Paola, su puericultora. "¿En cuánto llegas?", le preguntó ansiosa la pareja de Fernando Burlando a la profesional que le respondió que en 25 minutos llegaba.

La captura de pantalla que publicó Barby.

"No puedo darle la teta, llora y no engancha", manifestó Barby junto a un emoji con los ojos llenos de lágrimas dejando en evidencia su angustia al no poder alimentar a su hija. Sin embargo, Paola le llevó tranquilidad y aseguró: "Vas a poder".

Como si eso fuera poco, Barby le mostró a sus seguidores el final feliz con Sarah tomando la teta sin ninguna dificultad y le agradeció a la puericultora. "Te amo piba", expresó la mamá de la recién nacida junto a la foto con Paola y su hija.

La publicación de Barby.

Barby Franco y Fernando Burlando no mostraron la carita de su hija

Hasta el momento, los papás de Sarah decidieron resguardar a su hija sin mostrar su imagen, decisión que tomaron muchos famosos en este último tiempo para respetar que sean los niños quienes decidan si quieren mostrarse públicamente o no.

Cabe recordar que Barby compartió con sus seguidores todo el proceso del embarazo y recibió mucho cariño a través de las redes, por lo que probablemente decida mostrar a la niña para que la conozcan.