Barby Franco deseó tanto este presente que a veces se piensa que está soñando despierta. Aunque basta con mirar la sonrisa de su hija Sarah Burlando para que la modelo se asuma merecedora del regalo más mágico que pudo darle la vida. “Nos sorprendimos con el tema del embarazo porque pensamos que nunca sucedería naturalmente”, contó la amiga de Pampita que estuvo de invitada en +CARAS junto a su hija, el programa que conduce Héctor Maugeri por CARAS TV.

Barby Franco y Sarah Burlando.

Luego Barby Franco indicó: "Yo siempre quise ser mamá desde el día que lo conocí a (Fernando) Burlando y él se me reía. Nosotros nunca nos cuidamos y nunca sucedió en 10 años. Al séptimo empezamos a pensar en hacernos estudios y no salía nada. Hicimos tratamiento con un primer intento fallido, el segundo me mató en lo emocional y estuve 15 días en la cama sin querer hacer nada, muy cansada porque es un trabajo hormonal increíble. Era un sueño más que nada mío y pensé hasta en separarme. Y cuando me relajé, de la nada, quedé embarazada”.

Sobre la dulce espera de Sarah Burlando, Barby Franco reveló: “Tenía la idea de que sería un varón y hasta el nombre del nene, que se llamaría Estéfano Burlando".

Por último, la modelo señaló que como la pequeña es su reina, le armó como una especie de castillo en su habitación.

Sin dudas, reina la felicidad en la familia Burlando.