Barby Silenzi enojadísima con Estefi Berardi: los motivos

Barby Silenzi publicó esta tarde una serie de Historias de Instagram respondiéndole a Estefi Berardi por una información que la panelista había dado sobre ella.

Según Estefi Berardi, la modelo había recibido millones de seguidores por medio de un canje con una marca. Barby Silenzi estalló de furia y le respondió en sus redes.

"Hoy día las redes son fuente de trabajo (y en mi caso hasta sostén de mis hijas) por lo que habría que tener un poco más cuidado Estefanía Berardi a la hora de dar información falsa", escribió primero Barby Silenzi.

En la segunda Historia Barby Silenzi señaló: "Quizás vos Estefanía Berardi que estás construyendo tu camino en base a datos que te viven desmintiendo, creés que todos son de tu condición. Deberías aprender más de tus compañeras y dejar de afectar el trabajo ajeno. Por si no lo entendiste, mis redes son 100 por ciento reales y si primero me lo hubieses preguntado te hubieses enviado las métricas correspondientes. Quizás te conviene un cursito de CM (Community Manager) así podés hablar con propiedad de al menos un tema". Luego Barby Silenzi mostró las métricas en las Historias de su Instagram. "Ahí algunas de mis métricas. Ahora sí seguí hablando", finalizó la modelo.

Ante esto, en LAM, Ángel de Brito le consultó a Estefi Berardi si quería responderle a Barby Silenzi y ella dijo: "Sí, que ella siempre tuvo muy buenos números, sabe que tiene mucha gente que la sigue". Después contó que "no sirve comprar seguidores porque Instagram le muestra tu contenido a un 10 por ciento de los que te siguen".

El Polaco y Barby Silenzi.

El Polaco y Barby Silenzi, en crisis: revelan detalles de la nueva separación

El Polaco y Barby Silenzi atraviesan una nueva crisis. El detalle que despertó rumores de ruptura fue la sorpresiva cancelación del músico de uno de sus shows.

El músico anunció que suspendía uno de sus recitales y aseguró que se debía a "problemas personales". Lo cierto es que este post fue el indicio para que en Socios del espectáculo confirmen la separación con la bailarina.

“Están distanciados. Al día de hoy no se están hablando ya hace unos días. Hablé con Barby, que me contestó como siempre, pero me dice ‘no sé, háblalo con él”’, dijo Paula Varela en el programa.

Las imágenes que compartió Barby Silenzi durante el fin de semana la mostraron en salidas con amigas, sin la presencia de El Polaco que el viernes estrenó nuevo programa en América, De gira con El Polaco.

Según contaron en Socios del espectáculo, la bailarina no vive con él en su casa de Hudson, sino que está instalada en su departamento de Palermo con sus hijas Abril y Elena.