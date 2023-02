Barby Silenzi recordó el romance que tuvieron El Polaco y Silvina Luna

Si bien Barbie Silenzi y El Polaco ya llevan cuatro años de relación, la verdad es que se conocían de mucho antes y en el medios cada uno tuvo su pareja. Se conocen desde que fueron pareja en el Bailando, aunque no tenían un título formal siempre se los vio con buena química. La bailarina habló con Revista Pronto de la relación que lleva con el cantante y como comenzó su noviazgo.

"Nosotros estábamos juntos hacía mucho tiempo, desde que compartimos el Bailando en 2016 y llegamos a la final. Estábamos los dos solteros y ahí empezamos a salir. Pero no éramos novios. Un día, en 2016, me propuso ser mi novio, pero le dije que no", contó sobre la relación que mantenían mientras estaban en el certamen que conducía Marcelo Tinelli.

"Fue así: íbamos en el auto después de un ensayo y me dijo: “¿Querés ser mi novia?” y le respondí: “No, pará,”. Venía de todo el quilombo con Francisco Delgado, Elena era re bebé, no tenía un año todavía y si bien El Polaco me gustaba mucho, me parecía demasiado rápido. Me parecía demasiado pronto y ese verano al final él se puso de novio con Silvina Luna.", agregó la bailarina.

"Fue así: terminó el Bailando y él se vino de temporada acá a Carlos Paz y se puso de novio formalmente con Silvina. Yo no entendía nada porque él no me había dicho nada, me enteré por la tele y pensé: “No, no puede ser, no se puede poner de novio con esta chica”. Cuando hablé con él, me dijo: “Te la voy a presentar para que la conozcas”. Nunca sucedió eso, obviamente porque ella no quiso. Ahí con El Pola igual seguíamos siendo amigos, pero ella nunca me quiso conocer. Cuestión que ellos estuvieron de novios un año y pico.", dijo Barby con respecto a que sintió cuando se enteró que El Polaco estaba con Silvina Luna.

EF.