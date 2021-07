Enterate de qué vive Silvina Luna y quién es su verdadero novio

A comienzos de año, Silvina Luna partió a Panamá. a Bocas del Toro. Allí, dice la rosarina se encuentra con nuevos proyectos y también nuevo amor. “Pero no sé hasta cuando me voy a quedar por acá”, afirmó.

“Estando en la isla conocí a una persona hermosa que no vive acá y estoy empezando una nueva relación, buscando los espacios y tiempos para encontrarnos. Me vine unos días y sentí que había una oportunidad de desarrollar mis proyectos personales y profesionales desde ahí y me quedé. No estoy viviendo en la isla, pero estoy pasando un tiempo”, afirmó y así derrumbó los rumores de que tenía una relación con Rodrigo Fernández Prieto, el exmarido de Floppy Tesouro.

“¿Los proyectos? Estoy muy activa en mis redes sociales (@silvinalunaoficial), compartiendo mis viajes, intereses y valores que siento hoy y me gustaría sumarme a proyectos que estén en resonancia con eso”, le contó al diario La Nación.

“En pandemia decidí compartir un proyecto personal que venía gestándose desde hace tiempo. Se trata de @simpleyconsciente, un espacio holístico, en donde se ofrecen experiencias transformadoras para el desarrollo personal. De alguna manera, es un puente entre diferentes referentes del mundo del bienestar y personas que buscan enriquecer o mejorar su vida. Además estoy por recibirme de Coach Ontológico profesional; hace dos años que estudio en forma online. Estoy muy contenta”, afirmó.

“Lo que me pasa yo lo llamo un camino de autoconocimiento y mi mejor universidad es mi vida. Mi proceso personal comenzó hace muchos años. Siempre me definí como una buscadora y aprendiz de la vida”, explicó.

“Desde muy chica tuve la necesidad de expandirme y trabajar en el autoconocimiento y siento que algunos eventos fuertes en mi vida me llevaron a profundizar sobre mi camino y me condujeron a conocer personas que me dieron herramientas para superar, sanar, cuidarme y tener una mejor relación conmigo y los demás”, insistió.

“¿Mi pasado en Argentina? Hace 20 años que empecé en los medios y tuve la oportunidad de trabajar en muchos proyectos diferentes y con continuidad todos estos años. Así que veo todo mi camino con agradecimiento, como un gran aprendizaje y con ganas de ir por más. No estoy alejada de los medios, solo que me encuentro viviendo en otro país, por el momento”, finalizó Silvina.

Silvina Luna rompió el silencio sobre el supuesto romance con el ex de Floppy Tesouro

Desde hace semanas que se viene especulando con que Silvina Luna fue la tercera en discordia en la separación de Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto, padre de su hija Moorea.

Aunque nada está confirmado, en Intrusos aseguraron que la ex Gran Hermano se mudó a Panamá a la lujosa casa que el empresario tiene en ese país y hasta había decidido cambiar parte de la decoración que Floppy había elegido para ese hogar.

Ahora, fue Silvina la que decidió romper el silencio y negar las versiones. En una charla con La Nación, Luna aseguró: "Rodrigo es mi amigo del alma desde que nos conocemos, hace veinte años, y le estoy profundamente agradecida porque me dio la oportunidad de conocer este lugar maravilloso y transformador. No sólo a mí sino a un grupo de amigos muy unidos, que venimos desde hace 5 años a este lugar soñado en Bocas del Toro, Panamá", contó.