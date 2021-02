Barby Silenzi reveló los verdaderos motivos de su separación con El Polaco

Barby Silenzi confirmó su separación con El Polaco después de una breve crisis antes de fin de año.

Aunque las versiones apuntan a una tercera en discordia, la bailarina aseguró que las verdaderas causas de la ruptura prefiere no exponerlas. Sin embargo, aseguró que en la pareja los errores fueron mutuos.

"A nuestra pareja nos agarró la cuarentena y la pandemia. Eso nos influyó. Hubo cosas que no fueron de un día para el otro. La pareja es de a dos. Fueron muchas cosas de ambos lados, no es que él hizo mil cosas y yo soy una lady que no hizo nada", dijo en una entrevista para Mitre Live.

"Entre nosotros está todo bien. Nos queremos mucho. Tenemos una hija en común y tenemos que salir adelante. Somos grandes, cada uno sabe qué hizo y que no hizo. Tenemos que estar bien. Cada uno por su lado. Si nosotros estamos mal, los chicos están mal. Como siempre hubo mucho amor en nuestra pareja, no se va a cortar porque nos separamos. No voy a hablar mal del padre de mi hija. Lo que tendré que hablar lo haré a puertas cerradas", siguió.

Luego, sobre la posibilidad de una reconciliación fue contundente. "Por ahora estamos bien así. Cada cual haciendo su vida", dijo y disparó: "Lo que más me dolió es que el proyecto de familia que teníamos no se pudo concretar".

Aparecen fotos de El Polaco con otra mujer: así fue la reacción de Barby Silenzi

Tras confirmar la separación, El Polaco fue vinculado a otra mujer y fue descubierto en Santa Fe junto a Milagros Ronchetti .

Al parecer, el artista sólo mantiene una estrecha amistad con la joven y se encargó de negar estos dichos en LAM. "‘Es mi amiga hace más de 16 años, no hablen pavadas, no estuve con ella. Y para que sepan, sólo sábado y domingo estuve en Santa Fe; jueves y viernes estuve en Rafaela’”, dijo a Floppy Tesouro.