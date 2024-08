Bautista Mascia rompió el silencio y declaró: "Estoy a la par de mucha gente que siempre admiré"

La meta de Bautista Mascia era clara. Que la gente lo conociera masivamente. Y para ello, se anotó en Gran Hermano Argentina. Lo que el músico nunca imaginó es que se convertiría en el primer uruguayo en ganar este exitoso reality. “Llegar a la final y saber que la mayoría te votó para que ganaras, me parece una locura”, cuenta el ex integrante de la banda Toco para Vos en una cálida charla en el hotel Cottage del Buceo, Uruguay, tras realizar una producción para CARAS en la que participó su novia, Denisse González, también participante de GH.

"Cuando salí de la casa tomé conciencia que estoy en un lugar a la par de mucha gente que yo siempre admiré. Por ejemplo, ver un video de Paulo Londra mirando la final de Gran Hermano y diciendo que tenía potencial como artista es algo que jamás me lo hubiera imaginado", confesó Bautista Mascia.

Bautista posó con su novia, Denisse, para CARAS.

—¿Cómo vivió la llegada a Uruguay?

—Fue una locura, hacía tiempo que quería venir pero tenía que esperar por varias obligaciones en Argentina. Avisé que el viernes llegaba a Uruguay y la gente organizó una juntada en Kibón que me impresionó. Fue muy shockeante estar en tu país, donde es tuviste toda tu vida, y de repente que te vean de otra manera. Es como que Montevideo está igual pero yo me siento distinto, me parece todo nuevo. Fue muy lindo el recibimiento de la gente, estoy muy feliz. También quería hacer prensa en los medios de mi país que siempre me han apoyado cuando los necesité.

El ganador de GH habló de sus proyectos con la música.

—Usted ya era conocido por su banda Toco para Vos, y si bien estaba acostumbrado al público, esto es algo más masivo…

—Con Toco para Vos era famosa la banda. En cambio, yo entré a la casa de Gran Hermano con cerca de 40 mil seguidores, y al salir tenía 1 millón 200 mil. El que ponía la cara en el reality era yo. Siento que en esa época me preparé para todo lo que se viene ahora. Hoy soy yo el responsable de lo que hago y digo y todo tiene mucha repercusión. Todo el mundo sabe el nivel de exposición que tenes al entrar a un reality como Gran Hermano.

Bautista y Denisse confesaron cómo sigue hoy su relación.

—¿Qué cree que fue lo que a la gente le gustó de usted?

—La realidad es que en la casa no podés escapar de ser quien sos. Yo me relajé y fui quién soy yo en mi vida cotidiana. Algo lindo fue el equipo con el que jugamos que les decíamos “Los Bros”, con quienes siempre mantuvimos los códigos del respeto, la amistad, la lealtad, que quizás en ese reality no es tan común. Fuimos genuinos y eso se notó. La gente se da cuenta cuando se juega para el afuera o para quedar bien. Creo que al final prefirieron los valores por sobre la gente conflictiva.

—Unos días antes de entrar a la casa lanzaron su sencillo “Ya no me duele”, y hoy tiene más de 15 millones de reproducciones. ¿Cómo sigue su carrera artística?

—En estas semanas me vuelvo a juntar con Warner, y sin dudas que con el resultado del reality esto despierta un interés comercial. Me gustaría hacer un show pronto, hablé con un productor musical también. En definitiva, voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo pero con un camino más allanado y con la posibilidad de poder elegir un buen equipo para trabajar.

Bautista Mascia.

—¿Con Denisse pensaron en irse a vivir juntos?

—Denu vive sola, yo al salir de la casa viví una semana en un hotel y luego viví una se mana con ella, y ahora un amigo me va a dejar un apartamento. Queremos tratar de que sea lo más natural posible el proceso de seguir conociéndonos. Pero está bueno que cada uno tenga sus espacios. Los dos somos muy tranquilos, así que calculo que todo va a andar bien.

—Usted perdió a su papá siendo muy chico. ¿Qué cree que hubiera dicho sobre esto?

—Se mataría de risa. Hoy siento que conecto muchas cosas con él, desde la música, el humor, la relación con sus amigos. Mi papá era argentino, y siento que si me hubiera visto triunfar en su país, se hubiera puesto súper orgulloso.

La historia de Bautista Macía.

—¿Qué es lo que más destaca de esta experiencia?

—Sin dudas la madurez que me dio. Uno entra a la casa de una manera y sale de otra. Yo me llevo cosas de cada uno de la casa. De todos aprendí cosas de la vida.

—¿Y qué valora más desde que salió de la casa?

—En la casa estás privado de todo durante tanto tiempo, que constantemente recordás y valorás las pequeñas cosas de la vida. Por ejemplo, caminar por un lugar donde puedas ver el horizonte, porque en la casa son todas paredes, nunca ves el sol ocultarse. Lo que extrañás son las cosas que tenés al alcance de la mano todos los días, y no las valorás hasta que te las sacan. Estar con tu familia, tomarte un mate tranquilo o comer un asado con mis amigos