Belu Lucius apoyó a su hermana, Emily Lucius: "No lo quieren parar"

Belu Lucius rompió el silencio sobre la situación que está viviendo su hermana, Emily Lucius, luego de su participación en "El Hotel de los Famosos". La influencer reveló cómo lo transita la familia e hizo pública su opinión al respecto del escándalo alrededor de su hermana.

Con respecto a cómo se siente, Belu Lucius expresó: "Bárbaro, gracias a Dios tengo la familia más hermosa que me puede haber tocado en el mundo, mucha contención". Mientras que respecto a cómo está su hermana, manifestó: "Bien. Mal pero bien".

Emily y Belu Lucius.

Belu Lucius habló por primera vez sobre el supuesto daño que habría recibido la imagen de Emily Lucius. La influencer dijo: "Es que no sé qué imagen. La gente que la conoce sabe quién es. Si vos hacés las cosas que venís haciendo y soles hacer, no se distorsiona nada".

La youtuber también habló sobre el escándalo en el que quedó envuelta Emily Lucius al criticar el ataque de pánico que vivió Locho dentro de "El Hotel de los Famosos". Belu Lucius se aseguró al cronista de "Intrusos": "Vos viste una película, vos viste la misma película que vi yo. Ella no vio la misma película. Ya va a decantar, esperá".

Belu Lucius aseguró que hay gente que no quiere frenar esta situación

La instagramer dejó en claro que su hermana no la pasa bien con la agresión que recibe de parte de los seguidores, pero que no se trata de bullying: "Siempre te afecta cuando te están diciendo cosas feas, por más que digas que no te afecta, no está bueno. El bullying es una cosa y creo que acá tenemos que comprometernos como sociedad y hablar correctamente. No podemos hablar de bullying, somos gente grande. el bullying se hace en el colegio. Yo diría violencia cibernetica, agresiones".

Para terminar, Belu Lucius sentenció: "Me pongo a pensar y digo 'así salimos de una pandemia'. La gente está muy mal, está agresiva, hay mucha violencia. Está bueno también apagar esto, no incentivarlo. Yo creo que esto se puede parar. Hay gente que sabe cómo pararlo, pero no lo quieren parar. Está bueno siempre que se hable".

