El descargo de Belu Lucius a favor de su hermana Emily Lucius: "Basta de violencia"

Belu Lucius ha tratado de mantenerse al margen desde que su hermana Emily Lucius ingresó a El Hotel de los Famosos. Si bien ambas son influencers y tienen millones de seguidores, la ex MarterChef Celebrity prefirió no involucrarse en las repercusiones que tuvieron las acciones de la participante del reality de Pampita.

Sin embargo, en la tarde de este lunes, Belu Lucius decidió hacer un posteo en referencia a los últimos escándalos que involucraron a Emily Lucius. Junto a una serie de fotos con su mamá, la influencer escribió: "La vi muy triste y la invité a comer, con boludeces no. Esta familia no avala la Violencia ni física ni verbal de ninguna manera. Tampoco avala las “cancelaciones” porque creemos que como toda persona no somos perfectos y aprendemos de nuestros errores. Y menos avalamos meternos con el trabajo de la gente, nos parece muy triste esta situación en la que nadie está ganando. Basta de violencia".

El hotel de los famosos: cancelan a Emily Lucius por su trato hacia Locho Loccisano

Días atrás, Emily Lucius tomó una determinante decisión por su paso en El Hotel de los Famosos.

La influencer debió cerrar su cuenta de Instagram después de que los fanáticos del programa de El Trece la "cancelen" por el trato discriminatorio hacia Locho Loccisano, uno de sus compañeros.

Al parecer, la imagen dela hermana de Belu Lucius en El hotel de los famosos no es bien recibida por las marcas que ella vende en sus redes sociales y hasta se rumorea de que algunas decidieron "bajarla".

"Debido al bullying ejercido en "El Hotel de los Famosos", algunas marcas no están dispuestas a publicitar en el Instagram de Emily Lucius. La Influencer tuvo que eliminar la opción de comentarios por la negatividad que generaba por sus actitudes en el reality", expresaron desde la cuenta de Twitter Real Time.

La serie de comentarios en Instagram deja en evidencia a la hermana de Belu Lucius y los fans de Locho repudiaron su actitud. Nai Awada fue una de las que denunció a la hermana de Belu Lucius y se proclamó ante esta situación. "Emily Lucius ojalá te quedes sin un put.. canje por mala mina", expresó la actriz.