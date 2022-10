Belu Lucius se sometió a una cirugía estética inesperada: "Probé de todo"

Belu Lucius se sometió a una cirugía estética para corregir algo que le molestaba hace tiempo: su papada.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer reveló la operación que se había hecho y dio detalles de la misma. “Uso esta faja desde el sábado todos los días. Desde hoy solo 12 horas”, escribió primero en sus historias de la red social y luego aclaró: "Hace muchos años que yo vengo averiguando por el tema de la papada. Lo mío es hereditario y cada vez era más pronunciado, ya de costado tenía cada vez menos cuello. Me acuerdo que fui a una dermatóloga que me dijo que hay unos hilos tensores, que muchas mujeres también los usan para las mamas. Era mucha la impresión”.

Luego, aclaró: "Probé de todo: ejercicio, la lengua en el paladar, sacar el cuello del mentón. Y encima el uso del celular no es algo que beneficie".

Divertida como acostumbra, Belu también compartió un video en donde se la ve con una campana pidiendo que la atiendan en su casa. "¿A quien se lo han hecho? Hasta de una uña encarnada", bromeó en el clip donde luce las vendas en su rostro que sostienen su papada.

Belu Lucius dio a entender que se lanzará como cantante: "Se vienen cosas"

Belu Lucius publicó en abril una serie de Historias en su Instagram que darían a entender que se dedicará a la música. Evidentemente, la influencer es multifacética.

Primero mostró que ingresaba a un estudio de grabación donde había varios instrumentos y un micrófono. Luego, en una foto dentro del estudio escribió: "No hace el que no quiere". En el segundo video que subió Belu Lucius, sin sonido, se la veía a ella cantando y bailando: "¿Se la esperaban?", preguntó por escrito. Por último, horas más tarde y ya con otro outfit, la hermana de Emily Lucius dijo: "No me pregunten porque no puedo contar nada. Ni la letra, ni el videoclip, nada".