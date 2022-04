La relación entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichin está afianzada y, a pesar del perfil bajo, ya se muestran juntos en redes sociales.

En esta oportunidad, el actor chileno compartió una dulce postal de su nueva novia y acompañó el post con un emoji que simboliza "la reina".

La joven de 32 años se convirtió en la fiel compañera de Benjamín Vicuña quien, durante los últimos meses, debió combinar su paternidad con su nutrida agenda laboral.

Benjamín Vicuña compartió la foto más tierna de Eli Sulichin

Según informaron, la pareja viajó a Mendoza en las anteriores semanas mientras que el ex de la China Suárez se dedica a grabar el filme Un papá feliz. De acuerdo a los rumores, los tortolitos tienen planeado un viaje romántico a Eruopa en los próximos días.

Cuál fue el detalle de Eli Sulichin que enamoró a Benjamín Vicuña

A pesar de mostrarse enamorado, Benjamín Vicuña insiste en mantener esta relación con Eli Sulichin fuera del asedio mediático.

De todas maneras, los detalles de este noviazgo son motivo de interés y en LAM Yanina Latorre se animó a contar qué fue lo que enamoró al actor.

"Las malas lenguas dicen que el encantamiento que tiene él se debe a que es el agua y el aceite con la China Suárez, viste esa cosa despojada y medio mugrienta”, reveló la panelista.

“Yo ya conté que se separaron porque ella es mugrienta. Es tremenda mugrienta, no pasa una escoba, no te hace la cama, no usa bombacha”, siguió Latorre. “Él estaba acostumbrado a vivir como en un laboratorio con Pampita, con la casa perfecta, toda limpia, todos los yogures ordenados por color…”, agregó sobre las ex de Benjamín.