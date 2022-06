En el medio del conflicto entre la China Suárez y Benjamin Vicuña, el actor intenta seguir adelante enfocándose en sus hijos. Este domingo a la mañana, el chileno compartió una tierna postal en su cuenta de Instagram, que enterneció a todos sus seguidores.

Benjamin Vicuña compartió la foto más tierna junto a sus hijos

En la imagen se ve a Vicuña sentado en un sillón blanco en el jardín de su casa, y lo acompañan Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Pampita; Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con la ex Teen Ángel.

En la foto, el chileno posa junto a sus hijos con la sonrisa que tanto los caracteriza.

Este fin de semana fue el cumpleaños de Beltrán Vicuña, y a pedido de Pampita, su hijo disfrutó de su fiesta con todos sus hermanitos.

La reacción de Pampita cuando Roberto García Moritán se dedicó de lleno a la política:

Pampita habló en exclusiva con Catalina Dugli en “Agarrate Catalina” por La Once Diez y le confesó cuál fue su reacción una vez su esposo le comentó que se iba a dedicar al ciento por ciento a la política.

La reacción de Pampita cuando Roberto García Moritán se dedicó de lleno a la política



Sobre el trabajo en la política de Roberto García Moritán, Catalina le consultó a la modelo su opinión sobre cómo reaccionó cuando en la Cámara Baja del Senado, una diputada lo llamó Pampito. “Yo no me meto mucho en su mundo de la política. Sí, lo acompañó en todo lo que decida. Me da mucho orgullo, me encanta que sea un valiente y que se haya interiorizado en esto, con el fin de ayudar”, comentó.

“Cuando él me dijo que se iba a abocar más de lleno a esto, a pesar de que lo venía haciendo hace muchos años, inclusive antes de conocerme, contó con todo mi apoyo”, expresó Pampita.

Pampita y Roberto García Moritán formaron una amplia familia ensamblada, con varios hijos en diferentes edades, los cuales, cada uno en su edad, necesita que sus padres estén presentes y el trabajo de ambos les demanda bastante tiempo. Es así como uno es el apoyo del otro. Así como ella lo sigue en sus decisiones, él también le da su apoyo en todos los proyectos que ella encara.

Luego de su matrimonio en el 2019, la pareja decidió ampliar mucho más su familia y le dieron vida a Ana García Moritán. La bebé próximamente cumplirá 11 meses y desde antes de nacer, se roba el corazón de todos cuando aparece en redes sociales.

