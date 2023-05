En una entrevista que Benjamín Vicuña brindó recientemente a un medio chileno, el actor sorprendió con una fuerte declaración: “la vida me está obligando a la soltería”. Recordemos que desde que se separó de la China Suárez, el chileno solo confirmó una relación.

De todas maneras, Benjamín no ve esto necesariamente cómo algo negativo, es más, en la entrevista afirmó: “Creo mucho en el compañerismo. Quizás he llegado a sobrevalorar ese vínculo, pensando incluso que solo no se puede salir adelante. Pero estoy en un momento donde la vida me está obligando a una soltería en la que descubrí que encuentro mi mejor expresión como papá”.

Benjamín junto a sus hijos.

Sin embargo, en diálogo con Velvet, el actor dejó muy en claro que su idea no es continuar en la soltería: “quiero envejecer con alguien”. Luego, abrió su corazón y expresó: “Quiero amar con locura, conocer lugares de la mano y toda esa poesía, pero tampoco lo puedo forzar. La viví y soy un agradecido, porque hay personas que no conocen el amor de pareja. Pero ahora me estoy abriendo a la posibilidad de que eso cambie. Estoy trabajando un montón, con viajes a España y República Dominicana, en fin”.

Imagen reciente de Vicuña.

Por último, Benjamín dejo ver su manera romántica de pensar y sus ganas de estar junto a alguien. “Es bueno saber que, si bien uno sueña con estar en pareja, eso no es lo inmediato. Pero reconozco que hay algo atávico en mí. Sigo pensando en conocer un lugar lindo con alguien. Hay una complicidad con la pareja a la que no voy a renunciar; tampoco me voy a entregar a una búsqueda frenética, pero me gusta”, cerró.

Benjamín Vicuña reveló una conversación que tuvo con sus hijos cuando falleció Blanca

En la presentación de su nuevo libro, el actor chileno decidió compartir las conversaciones que mantenía con sus hijos mientras atravesaba el duelo. "En un momento me nació compartir esto con mis hijos, aunque fueran chiquititos, me veían llorar y les expliqué que papá tenía pena, así como también se podía reír", comenzó.

Luego detalló por lo que tuvieron que pasar los pequeños: "Y tuvieron que aprender a convivir con ese papá diferente, atravesado por la pena, pero espero que, con el tiempo, los más grandes ya lo saben, sepan ponerse en mi lugar y entiendan que hice lo que pude, como pude".