Bautista Vicuña estuvo presente en la Feria Internacional del Libro acompañando a su padre Benjamín Vicuña, con motivo del lanzamiento del libro ‘’Blanca, la niña que quería volar’’, en el salón Julio Cortázar como homenaje a Blanquita Vicuña. En las páginas, el actor chileno relata cómo fue el proceso del duelo por la pérdida de su hija y cómo lo vivió junto a Pampita.

Una vez finalizada la presentación el pasado 14 de mayo y con una sala repleta, Vicuña fue aplaudido y recibió el apoyo y cariño del público, para después firmar autógrafos y charlar con Luis Novaresio: "Tus hijos en un principio son la razón por la que hay que abrir las cortinas en la mañana. Les voy a dar un ejemplo que es conceptual, teórico y realista. Me fui del hospital con mi hija muerta, jurando que nunca más iba a pisar un hospital. Pero ese juramento me duró dos semanas. Tuve que volver cuando mi hijo tuvo un broncoespasmo", contó el actor.

Benjamín Vicuña en la Feria Internacional del Libro

Al terminar el homenaje, Bautista Vicuña habló con Socios del Espectáculo sobre lo contento y orgulloso que está por sus padres: "Me emociona un montón. Me pongo muy contento por él, lo hablamos un montón de veces, compartimos un montón de cosas y lo quiero mucho", partió expresando.

A corazón abierto, el adolescente reveló: "Me emociono, pienso mucho en ella, a Blanca siempre le escribo que la extraño mucho, cómo la quiero, los recuerdos, le hago corazones, de todo", haciendo referencia en la manera especial que tiene para comunicarse con su hermana mayor, Blanquita.

Bautista Vicuña habló por primera vez sobre su hermana Blanquita

Con el estreno del reality ''Siendo Pampita'' por Paramount, Bautista Vicuña habló por primera vez sobre su hermana, Blanca Vicuña: "Me acuerdo que Blanca me quería mucho y me trataba bien". Cabe recordar, que el joven de 15 años, tenía dos años cuando Blanquita falleció en 2012.

Luego, el adolescente contó: "Soltamos globos porque es una manera de enviarle un mensaje diciéndole cosas lindas. Como que la queremos y la extrañamos. Para mí, Blanca nos cuida siempre".

D.M