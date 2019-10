El conmovedor mensaje de Benjamín Vicuña

View this post on Instagram

La fuerza de la razón. Es el momento para cambiar lo que pensamos jamás se podría, es el momento para exigir a nuestros políticos un país más justo y en paz. Condenamos la violencia de todo tipo, odio entre chilenos que tantos años nos demoramos en sanar e intentar reparar. Espero que la impotencia se transforme en acción, la lucha pacífica en leyes y que este momento histórico nos haga más fuertes. Me emociona ver a la gente trabajando por y para el otro, vecinos desienterasados con el fin último de dar una mano. #PorLaRazónOLaRazón