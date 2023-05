Benjamín Vicuña contó que se convirtió en el sostén de Pampita y de sus hijos luego de la muerte de Blanca

Benjamín Vicuña y Pampita tuvieron que vivir juntos el momento más difícil de sus vidas: la muerte de Blanca, su hija. Y es que atravesar una pérdida tan grande no es para nada sencillo, y mucho menos superarlo. Por suerte, el actor y la modelo se tuvieron el uno al otro para atravesar el difícil momento de perder una hija de 6 años. Ahora, él escribió un libro dedicado a su hija y brindó una entrevista en donde dio detalles de cómo lo sobrellevó.

En la entrevista, uno de los temas a consultar fue sobre los roles de cada uno. Con respecto a esta pregunto, Benjamín Vicuña contestó: "Hubo diferentes roles que tienen que ver con la intuición y con ciertas características. Quizás hay ciertas cosas que tienen que ver con patrones culturales o no. En un cierto machismo o no. Fue lo que nos nació y yo entendí el mismo día que no podía flaquear", explicó sobre cómo tuvo que actuar luego de perder a su hija junto a Pampita.

Parece que Benjamín Vicuña tuvo que contener a Pampita y a sus hijos luego de la tremenda pérdida de la familia para poder salir adelante. En la entrevista a TVN, un canal chileno, el actor reveló que pasó "a ser un sostén contenedor para todos, de mis hijitos, de mi mujer y hasta incluso de mi familia. Yo tenía que mirar el horror en los otros constantemente. Pero había una determinación de que no podía caer, y por eso yo creo que mi proceso fue involutivo"

Entonces, luego de explicar esto, Benjamín Vicuña contó que no pudo realizar el duelo como debería haberlo hecho, y eso lo afectó en el futuro, teniendo que sufrir las consecuencias. "Me pasó que, quizá, el año pasado, después de diez años, yo estaba sufriendo diez mil veces más que hace... La ola me llegó tarde, pero al menos lo estoy haciendo. Yo en un principio, con mucho dolor, tuve que ser 'el hombre', el proveedor, salir a trabajar, abrir las cortinas. 'El día está lindo, 'vamos, hagamos deporte', 'no aflojemos'", relató el actor.

Pampita asistió a La Cena Anual de la Cruz Roja Argentina y habló con LAM sobre el libro que Benjamín Vicuña le escribió a su hija, Blanca. "Todo lo del libro prefiero que se lo pregunten a él. Creo que va a estar el sábado en la Feria del Libro, así que aprovechen para preguntarle todo", dijo la modelo, queriendo evitar responder preguntas.

"Cualquier frase que diga le voy a quitar protagonismo y me parece que es Benjamín el que tiene que hablar de eso. Sólo puedo decir que le está yendo muy bien, creo que está segundo en ventas, así que espero que esté ayudando a mucha gente", explicó Pampita sobre la razón por la que no quiere contestar preguntas sobre el tema.

