Pampita estuvo anoche en la Cena Anual de la Cruz Roja Argentina y habló con LAM sobre el libro de Benjamín Vicuña, “Blanca, la niña que quería volar: 10 actos para conjurar el olvido”, basado en la experiencia del dolor del actor por la muerte de su hija Blanca Vicuña Ardohain

“Todo lo del libro prefiero que se lo pregunte a él. Creo que va a estar el sábado en la Feria del Libro, así que aprovechen para preguntarle todo", fue concreta la modelo, luego agregó en la entrevista con LAM.

Pampita sobre el libro de Benjamín Vicuña: "Es una puerta que yo no abrí y que respeto".

Santiago Sposato a Pampita: “¿Por lo que leíste, me imagino que recomendás a mucha gente leer esas páginas?”:

“Cualquier frase que diga le voy a quitar protagonismo y me parece que es Benjamín el que tiene que hablar de eso. Solo puedo decir que le está yendo muy bien, creo que está segundo en ventas, así que espero que esté ayudando a mucha gente”, remarcó Pampita.

Para cerrar, el periodista fue al punto: ¿Es muy difícil para vos hablar sin emocionarte? “Es una puerta que no no abrí y que respeto que otra persona lo haga. Benja cuenta con mi apoyo para el libro, absoluto, pero no quiero opinar, porque prefiero que todo lo que diga sobre el tema, sea él”, cerró la modelo y madre de Blanca Vicuña Ardohain.

PH: Carlos Cervetto | Pampita.

El Reel de Pampita en la Cena Anual de la Cruz Roja Argentina

Este lunes, Pampita fue una de las invitada Cena Anual de la Cruz Roja Argentina a beneficio del Fondo Humanitario con diferentes colaboradores, socios estratégicos, líderes de opinión, celebridades y trabajadores humanitarios con el objetivo de seguir acompañando a las comunidades que más lo necesitan.

Pampita no solo fue invita junto a su esposo, Roberto García Moritán, sino que fue una de las presentadoras de esta importante noche para la la Cruz Roja Argentina.

