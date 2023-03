Como en cada cumpleaños, aniversario o fecha simbólica, Benjamín Vincuña recuerda a su hija Blanca, fruto de su ex relación con Pampita. Dulces palabras y hermosas imágenes publica el actor desde su cuenta Instagram siempre.

Con fuerza, memorias n su mente y corazón pudo seguir adelante, a pesar de sufrir uno de los dolores más grande que el ser humano puede sentir. La búsqueda de la sanación y aprender a vivir con el recuerdo es constante. Pampita y Benjamín Vincuña, cada uno por su lado homenajeo a Blanquita, con un mensaje, una foto de una rosa blanca y un corazón, globos que fueron liberados al cielo o una plaza que lleva su nombre.

Pampita, Blanca y Benjamín Vicuña

En las últimas horas se dio a conocer acerca de una entrevista que brindo el actor chileno con el diario El mundo de España, en donde habló sobre su trayectoria actoral, el próximo lanzamiento de perfumes y el proyecto más importante para él, un homenaje a su hija.

"Estoy escribiendo un libro sobre ella... Tiene que ver con la transformación del dolor y el duelo de mi hija", reveló Benjamín Vicuña.

Blanca y Benjamín Vicuña

"Esto es lo más personal que he hecho... Yo suelo esconderme detrás de los personajes que hago. Pero esto de escribir ha sido catártico y necesario. Es un homenaje gigante y, a la vez, un salvavidas para muchas personas, familias y padres que han atravesado lo mismo que yo... Que, por momentos, no se ve la luz. No se ve el otro lado del río... Y creo que estos libros sanadores o de autoayuda pueden ser de gran ayuda. Y yo decidí hacerlo porque me escribía mucha gente. Inevitablemente, me transformé en un embajador del dolor", cerró.

D.M.S