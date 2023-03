Hace tiempo que el amor entre Benjamín Vicuña y la China Suárez, del cuál nacieron Magnolia y Amancio, desapareció y aparecieron otros amores en sus vidas. El chileno tuvo un amorío con Eli Sulichin, pero fue un vínculo efímero y se disolvió en un año. Sin embargo, la relación entre María Eugenia y Rusherking está más fuerte que nunca.

La China Suárez y Rusherking en Instagram

A pesar de los malos pronósticos, la actriz y el cantante de trap ya pasaron el año de relación y se rumorea un futuro compromiso. La relación sobrevivió a todas las críticas por la diferencia de edad o por ser catalogada como una relación pasajera.

Actualmente, Vicuña se encuentra disfrutando de su soltería y pasando tiempo de calidad con sus hijos, los tres que tuvo con Pampita y los dos que tuvo con la China. En sus redes sociales, el galán chileno cuelga todas las postales de sus paseos y momentos amenos con los niños.

El festejo de año nuevo de Vicuña con sus hijos

En una entrevista con A La Tarde, el programa de Karina Mazzocco en América, el actor no dudó en dar detalles sobre su relación con sus exparejas. "Te noto maduro, con mensajes muy fuertes sobre esta forma de vivir la vida, de la relación que tenes con Pampita, con la China, ¿Hay una madurez en tu persona?", le dio el pie la conductora. "Y, ya tengo 44 años, sino maduré ya...", reflexionó Vicuña.

Luego, se explayó sobre su nueva manera de vivir: "Yo creo que uno está en una evolución, en un aprendizaje, y que me queda mucho por aprender. Lo comparto en las redes porque me hace bien. Es parte de un ida y vuelta". Rápidamente, le preguntaron sobre la relación de la China y Rusherking, a lo que el actor respondió: "Yo veo a todo el mundo muy bien, en paz. Estamos tratando con Carolina y la China de velar por nuestros hijos; es un lugar común, pero es lo más importante porque en la vidas personales no me puedo meter",

NL.