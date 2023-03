La China Suárez y Rusherking generaron un verdadero revuelo cuando aparecieron imágenes juntos en una ceremonia similar a una boda.

Los amigos íntimos y familiares de la pareja compartieron fotos sospechosas sobre lo que parecía una fiesta de casamiento y despertaron la curiosidad de sus seguidores. Según contó en Intrusos Maite Peñoñori, la China Suárez y Rusherking están por lanzar un feat y generaron este misterio para promocionarlo.

"Les pidieron a sus amigos y familiares que suban indicios a sus redes de que realmente estaban yendo a un casamiento. Nosotros escribimos y nos contestaban con carita de que no podían decir nada", dijo Maite en el ciclo.

"El 24 Rusherking tiene un recital en el Movistar Arena y ahí sería el momento en el que lo presentarían. Es el primer feat que hacen juntos", dijo la panelista.

"No está bueno eso que hacen. El día que les pase algo de verdad no le van a creer", agregó Karina Iavícoli y Pampito Perelló Aciar disparó: "Es una movida de prensa".

La China Suárez y la diferencia de edad con Rusherking

Desde que confirmó su romance con Rusherking, la China Suárez enfrentó críticas por la diferencia de edad. Tiempo atrás, la actriz se sinceró y teniendo como antesala que sus parejas anteriores eran mayor que ella, afirmó que cuando conoció al cantante, tuvo sus prejuicios respecto a la edad.

"Me preguntaba qué iba a hacer con alguien de 22, tenía mis prejuicios, pero nunca me lo había planteado cuando era al revés. Tuve parejas que me llevaban más de diez años y nunca me hicieron ruido", comentó la China Suárez en El Hormiguero, el programa español donde promocionó la película Objetos, con Álvaro Morte.

La China manifestó estar enamorada y aseveró que lo que le pasa con Rusherking es muy fuerte e inexplicable. "Al principio, les decía a mis íntimos que no lo podía explicar y entendí eso de que hay amores que no tienen explicación. No podía poner en palabras por qué me gustaba tanto o qué era lo que me atraía de él".