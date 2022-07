Benjamín Vicuña habló sobre volver a trabajar con la China Suárez y fue tajante

Benjamín Vicuña y la China Suárez terminaron su relación y al poco tiempo sobrevino el escándalo por el Wandagate, haciendo que el vínculo entre la expareja se viera más afectado aún.

Los actores tuvieron una relación por más de cinco años y dos hijos en común, Magnolia y Amancio, sin embargo, la relación entre ambos parece no haber quedado en los mejores ´términos.



De hecho, semanas atrás, y ante las críticas por su maternidad, la China hizo un fuerte descargo a través de su cuenta de Twitter: “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo”, escribió en clara referencia a Vicuña.



Pese a que el actor no dijo nada entonces, ahora volvió a ser consultado por cómo es el vínculo con su ex. “¿Cómo está tu relación con la China Suárez”, le consultaron desde Intrusos. “Trato de no hablar, porque lo que uno diga se transforma en un título que muchas veces molesta o genera malos entendidos”, explicó Vicuña.

“Ya les comenté cuál es mi forma para no poder generar malos entendidos. Vinimos a trabajar. A laburar”, agregó el actor. Pese a esto, el notero insistió con una contundente pregunta: “¿Laburarías con alguna de tus ex?”. “Sí, trabajaría. Obvio, ¿por qué no?”, fue la respuesta de Vicuña con una sonrisa socarrona.



La expareja trabajó en varias ficciones juntos como en la tira "Argentina, tierra de amor y venganza", la serie "Terapia Alternativa" y las películas "El hilo rojo" y "Los padecientes".

Aseguran que la China Suárez no toleraba la buena relación entre Vicuña y Pampita

La China Suárez acaba de lanzar su nueva canción y todos estuvieron prestando atención a la letra, que está inspirada en el momento más difícil de la actriz con su separación de Benjamín Vicuña y el escándalo por el Wandagate.

En "Mañanísima", Pampito estuvo analizando la canción, especialmente en la parte en donde versa: "Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era".

"Acá ella está hablando claramente de Vicuña. Ella a sus allegados les ha contado, en su momento, que sentía molestia por como Vicuña se hacía la víctima en los medios de comunicación cuando se separaron", dijo el panelista en el programa que conduce Carmen Barbieri.