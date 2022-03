Benjamín Vicuña le hizo frente a los rumores de infidelidad a Eli Sulichin

Benjamín Vicuña negó la versión de infidelidad a Eli Sulichin, con su compatriota Kika Silva. El actor chileno, habló con "Socios del espectáculo" y se pronució al respecto.

"La información llegó de Chile, como la versión del romance con una tal Kika. ¿Lo desmentís?", le preguntó el notero de Socios del Espectáculo a Benjamín Vicuña.

Acto seguido y un poco enojado, Benjamín Vicuña respondió: "Si tengo que salir a aclarar todo... Kika es amiga. Soy amigo de su pareja. La conozco hace 20 mil años. Coincidimos en un evento".

Además, Benjamín agregó: "Pero ya está, me tienen medio de punto, chicos. Yo creo que ya está, que ya fue. Déjenme trabajar tranquilo".

"Yo a ustedes los dejo trabajar. Tengo la mejor onda. Les deseo que tengan laburo y éxito. Sé que también entre ustedes, a veces, corre sangre, pero a mí no me queda una gota más de sangre. Así que déjenme tranquilo. Déjenme trabajar, poder recomponer, que me ha costado bastante la vida", expresó Vicuña, con contundencia.

Benjamín Vicuña dio la cara y habló del conflicto con la China Suárez: "Ya es una etapa que..."

Benjamín Vicuña rompió el silencio y habló del supuesto conflicto con la China Suárez que involucra a su mamá, Isabel Luco Morandé.

Desde que se confirmó la separación definitiva de los actores, se dijo que la mujer estaba en desacuerdo con la inversión que hizo su hijo en la casona que actualmente habita la China con sus tres hijos, Amancio, Rufina y Magnolia.

Medios chilenos aseguran que Isabel no vio con buenos ojos cómo se dio el desenlace de la pareja y que intervino en las decisiones económicas de Benjamín Vicuña. “Lo que a ella le importa, y como una buena matriarca, es proteger los bienes de la familia Vicuña, fue la artífice de la buena repartición de bienes”, dijo el periodista chileno Jordan Ponce.

“El conflicto no tiene que ver con una cuestión económica sino con un tema moral. Creo que la mamá le dijo a Vicuña: ‘Es la mamá de tus hijos, pero mirá lo que te hizo, ¡cómo le vas a dejar la casa!”, agregó su colega Mariela Sotomayor.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre la polémica que involucra a su mamá

Lo cierto es que fue Benjamín Vicuña quien rompió el silencio y se refirió a los diferentes trascendidos. "Ella no tiene ningún tipo de injerencia sobre mi vida, ni mis decisiones, ni mis hijos, ni mis ex", dijo a Primicias Ya.

"Es triste lo que, a veces, se escucha que dicen. No son noticias, ya es una etapa cerrada", agregó.

Sobre los rumores de una mala relación con la China Suárez, el actor chileno fue contundente. "Ella, como cualquier madre, desea llevarse bien con su nuera", disparó.