El mensaje alentador de Benjamín Vicuña ante la lucha contra el Coronavirus

Buen jueves para todos. Sí, es jueves y mi cuerpo no lo sabe. Pero sí sabemos que es un momento histórico. Transmitamos paz a nuestros niños, ellos perciben todo y lo recordarán siempre. Es un momento para enseñar sobre solidaridad y hermandad. Somos uno, el planeta se vuelve pequeño como sus manos y la humanidad cercana como el barrio en que vivimos. Además de contar cuentos de dragones y princesas podemos contarles que la fuerza del amor lo puede todo. Que el ser humano es capaz de levantarse una y mil veces, que luchamos y eso nos hace grandes. Que pensamos y creemos en algo más grande. Que el planeta también se enferma, pero que con sus manitos podremos cambiar el futuro. #quedateencasa