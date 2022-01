Benjamín Vicuña recibió el año acompañado de una mujer: "El mejor regalo"

Benjamín Vicuña se encuentra en Buenos Aires porque comenzó recientemente el rodaje de “Miénteme”, el film de Sebastián Schindel, que protagonizará con Florencia Peña. Fue por eso que, para despedir 2021 y empezar el año nuevo, recibió la visita de una gran mujer. Se trata de nada menos que de su mamá, quien viajó desde Chile para brindar con el actor y sus nietos.

En una de sus Historias, el ex de la China Suárez, publicó una imagen junto a su mamá y escribió: "El mejor regalo, mi vieja". Allí se los ve sonrientes, con una imponente casa de fondo, repleta ventanales. Esta vez, Benjamín Vicuña también estaba contento porque se había reencontrado con sus hijos luego de haber pasado la navidad en Uruguay con un grupo de amigos.

El actor junto a su mamá.

¿Benjamín Vicuña enamorado?

En el último programa de LAM, Yanina Latorre lanzó una verdadera bomba al revelar que Benjamín Vicuña está manteniendo un romance con una amiga de Pampita. Se trata de una mujer dedicada al marketing que se llama Eli Sulichin, y estaría comenzando una nueva relación sentimental con el galán chileno que incluso tendría la aprobación de Pampita. Desde Miami, donde se encuentra vacacionando, Latorre contó: “Es hermosa, divina, se llama Eli Sulichin, es una potra, bomba, es bellísima”.Además, la "exangelita" acotó: “No tiene problemas, no es interesada, no es trepadora, tiene su vida, muy tranquila, tiene 32 años y una familia hermosa”.

De acuerdo a la panelista, Sulichin viene de una familia adinerada, ya que es hija de un banquero. “Es buena gente, labura, es una chica como la gente. Se conocieron en el bautismo de Ana porque es amiga de Pampita, empezaron a hablar ese día y no se dejaron de ver. Ella estuvo en Punta del Este y él la fue a visitar”, cerró Latorre.

Eli Sulichin sería la nueva conquista del actor.

Y no es la primera vez que se lo vincula a Benjamín Vicuña con un nuevo amor. Anteriormente, se rumoreó que el chileno estaba en pareja con la empresaria Romina Pigretti. Días atrás, según informó Paula Varela, el actor se habría alejado de ella. “Están separados Vicuña y Romina. No va más. Me dicen que no están más”, agregó la periodista en Intrusos.

El romance entre Pigretti y Benjamín Vicuña habría comenzado hacía varias semanas pero no llegaron a formalizar, ni existen fotos juntos. La mujer, que trabajó con Mica Tinelli en su marca de indumentaria, conoció al ex de la Pampita por amigos en común y habrían compartido algunas cenas románticas.