Benjamín Vicuña presentó su libro “Blanca, la niña que quería volar”, una obra dedicada a su hija, fruto de su relación con Pampita y que perdió la vida en 2012. El actor habló con Intrusos y reveló cómo fue toda la producción para poder plasmar en papel su dolor y agradeció a sus familiares por acompañarlo durante el proceso.

Para romper el hielo, Flor de la V le consultó cuál fue la necesidad que sintió para decidirse por escribir un libro tan personal. “El para qué lo tengo claro, el por qué no muy bien. El para qué, para muchas personas – me guste o no a mí – que ven en mí, una persona que vivió una experiencia muy dolorosa”, comenzó explicando Benjamín Vicuña.

Benjamín Vicuña y Pampita.

El chileno continuó explicando la ayuda que recibió de sus seres queridos y que lo acompañaron durante su duelo: “A mí me ayudaron muchísimas cosas, partiendo por la amistad como un valor principal. Amigos que venían a mi casa, que me ayudaban con los chicos, en los turnos, con los pool. Te golpeaban la puerta y te hacían una comida”.

“De parte de Caro hubo una generosidad muy grande a nuestra historia, a Blanca, y me acompañó en todo momento. Leímos juntos con nuestros hijos parte del libro que son más luminosos y estoy muy agradecido, porque los duelos son individuales y ella tuvo otra manera de encarar el dolor. Yo necesité expresarlo”, agregó Benjamín Vicuña, comparando el duelo que tuvo la mamá de Blanca, Pampita, con el suyo y agradeciendo el apoyo que recibió de ella.

Benjamín Vicuña también reflexionó sobre el final del libro y afirmó que el duelo evoluciona y compartió un detalle sobre una dedicatoria muy especial. “Al final del libro hay una carta de Cristian Parkin, un amigo que perdió un hijo, y fue la primer persona que le pregunté, ‘por favor, dime que esto se va a pasar, sino no puedo vivir con este dolor’, y él me sostuvo la mirada y me dijo, ‘mira, el dolor se transforma’”, expresó el actor.

Benjamín Vicuña reconoció el apoyo de su hijo mayor mientras escribía su libro

El chileno habló también sobre el rol que tuvieron sus hijos durante toda la producción de Blanca, la niña que quería volar y afirmó que se sintió muy contenido por ellos.

Benjamín Vicuña publicó su libro: Blanca.

“Y de esto se trata de seguir con la vida. Mis hijos bancaron mucho este proceso, sobre todo mi hijo más grande, y fue duro, no les voy a mentir. El año pasado fue un semestre muy duro en lo personal porque falleció mi papá y eso también me motivó a escribir este libro”, cerró Benjamín Vicuña, revelando que pese a sus malos momentos, siempre intenta avanzar y superar los baches que se le presentan.

H.O