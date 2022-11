Benjamín Vicuña revolucionó las redes sociales luego de que hoy subiera a su cuenta de Instagram una sugerente foto en la que deja ver muy bien su abdomen trabajado y muy entallado.

"Rouviot Rolinga", escribió el actor Benjamín Vicuña con la foto posteada en las historias de su red social. El ahora soltero, con 43 años y próximo cumplir años, presume su buen estado físico y de paso, rompe algunos corazones con su insinuante publicación.

Benjamín Vicuña revolucionó Instagram con una sugerente foto en el camarín.

El actor chileno siempre ha gozado de su fama de galán y con esta fotos desde el camarín de la película que está grabando frente a una había, ratifica que es uno de los hombres más atractivos de toda Iberoamérica.

Vicuña se tomó una selfie luciendo solo una camisa en mezclilla abierta en su totalidad y unos pantalones tipo calza negra que dejó suspirando a sus seguidoras y seguidores.

Luego de haber compartido esta foto, el ex de Pampita y la China Suárez, con quienes tiene a sus hijos, subió una nueva imágen, ya trajeado, con pantalón de sastre, camisa y chaleco.

Dentro de las curiosidades que el actor dejó ver en su foto, Benjamín Vicuña tiene las fotos de sus hijos, un detalle que ya ha contado y que vaya a dónde vaya por trabajo siempre las tiene colgadas en su camarín y acá así queda registrado.

Vicuña También tiene su gorra negra, dos libros, una bebida oscura y una picada saludable de frutas. Naranja, kiwi, banana y pomelo. De ahí, su abdomen escultural.

El agradecimiento de Benjamín Vicuña ante una nominación sorpresa

Esta semana Benjamín Vicuña recibió una nominación como Mejor Actor, por Terapia Alternativa, la serie de Star Plus que grabó junto a la China Suárez y Carla Peterson. Al conocer esta noticia, el famoso transandino reflexionó y agradeció.

"Siempre me sentí un afortunado en poder vivir de mi vocación. Mi trabajo no sólo me hizo conocer personas increíbles, lugares, sino que también aprender de la vida", comentó inicialmente Vicuña.

"Hoy quiero agradecer la nominación como Mejor Actor por Terapia Alternativa a Los Premios Cóndor de Plata, Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. Las nominaciones como Mejor Actor por El Primero de a nosotros y Terapia Alternativa de Premios PRODU y la invitación de la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión para ser Jurado en la 50 entrega de los Premios Emmy", manifestó el actor.

Para finalizar, Benjamín Vicuña comentó: "Estos pequeños gestos los recibo con mucha humildad y agradecimiento, porque realmente la actuación es la pasión de mi vida".