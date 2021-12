Benjamín Vicuña se separó de Romina Pigretti

Benjamín Vicuña está dedicado al cuidado full time de sus cinco hijos y viviendo a full su soltería.

Tan es así que, según informó Paula Varela, el actor chileno se habría alejado de Romina Pigretti, con quien se lo vinculó hace algunas semanas.

“Están separados Vicuña y Romina. No va más. Me dicen que no están más”, agregó la periodista en Intrusos.

El romance entre Pigretti y Benjamín Vicuña habría comenzado hace ya varias semanas pero no llegaron a formalizar, ni existen fotos juntos. La empresaria, que trabajó con Mica Tinelli en su marca de indumentaria, conoció al ex de la China Suárez por amigos en común y habrían compartido algunas cenas románticas.

Así fue la primera Navidad de soltero de Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña viajó a Uruguay para pasar Navidad con un grupo de amigos.

El actor decidió celebrar de esta manera las Fiestas y se reunirá con sus cinco hijos en Año Nuevo. El ex de la China Suárez disfrutó de un lujoso hotel en José Ignacio donde bailó y aprovechó el tiempo con sus amigos.

Fue precisamente este viaje el que alentó rumores de acercamiento con Romina Pigretti que fueron rápidamente desmentidos. "Él se queda en José Ignacio hasta el sábado porque después viene a Buenos Aires a grabar una película", contó Paula Varela al respecto.