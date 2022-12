Benjamín Vicuña tras sus polémicas separaciones de la China Suárez y Pampita: "Me voy a volver a levantar"

En una época difícil, Benjamín Vicuña tras sus polémicas separaciones de la China Suárez y Pampita. En una entrevista con Cecilia Bolocco, el actor chileno abrió su corazón e hizo un análisis de su vida sentimental.

"Cuando te separaste de Pampita volviste a creer en el amor, volviste a tener hijos, ¿cómo se reconstruye uno después de un episodio así (la muerte de Blanca)?", le preguntó Cecilia Bolocco.

"Tengo una cosa de aferrarme a la vida con toda la fuerza y una idea de familia. Me gusta estar en familia, me gusta, siento que es el gran refugio que tenemos", contestó Benjamín Vicuña, sin ningún tipo de rodeos.

En ese mismo hilo, el galán chileno profundizó su íntima respuesta: "No comparto la vida solo. Yo soy súper compañero. Y una compañía no es una muleta, es realmente acompañarse, vivir la vida en equipo. Es la generosidad. Yo lo veo así".

"Creo que me voy a volver a levantar y voy a volver a apostar, siempre, hasta que me queden los últimos dos centavos. Voy a apostar por el amor. Mientras exista un hilo de respiración, hay vida. Pero para mí si no hay amor, no hay vida. El amor es todo", sentenció el actor.