Benjamín Vicuña y Eli Sulichín: el detalle que enamoró al actor y que la difrencia de la China Suárez

Tras su separación de la China Suárez, Benjamín Vicuña rehizo su vida al lado de Eli Sulichin, una empresaria de bajo perfil que logró conquistar su corazón.

Pese a que el actor chileno se ha limitado a hablar de su romance, manteniendo en privado sus sentimientos, en LAM, Yanina Latorre aseguró que el galán está “súper enamorado”.

Además, la "angelita" se animó a lanzar una picante teoría sobre por qué Vicuña prefiere a Eli por sobre la China Suárez.



"Las malas lenguas dicen que el encantamiento que tiene él se debe a que es el agua y el aceite con la China Suárez, viste esa cosa despojada y medio mugrienta”, reveló Yanina.

“Yo ya conté que se separaron porque ella es mugrienta. Es tremenda mugrienta, no pasa una escoba, no te hace la cama, no usa bombacha”, siguió Latorre. “Él estaba acostumbrado a vivir como en un laboratorio con Pampita, con la casa perfecta, toda limpia, todos los yogures ordenados por color…”, agregó sobre las ex de Benjamín.



Los problemas de convivencia de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Yanina Latorre continuó detallando algunos de los problemas de convivencia entre la China y Vicuña. “Él se separa de Pampita y queda durmiendo con el enemigo, como en la película, con una hippona, que dejaba todo tirado, que no usaba bombacha estando sentada. ¿Te acordás que contamos que llegaban de grabar y no había comida, no había nada, la heladera estaba vacía, y los pibes estaban tirados por ahí”, dijo la panelista de LAM.



“Se hartó tanto de esto que se enamoró de lo opuesto, y ahora volvió. No sé si con esta está durmiendo con el enemigo porque no la conozco, pero es una chica toda puesta y ordenada”, cerró.