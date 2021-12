Benjamín Vicuña y su reflexión sobre el duelo por la muerte de Blanca: "Me amigué con Dios"

Benjamín Vicuña celebró el lunes su 43° cumpleaños con una profunda reflexión y, días después, volvió a hacerlo con un sentido mensaje sobre el duelo por la muerte de su hija Blanca.

“Aprendí a soltar, a confiar en la vida. Me amigué con Dios, porque me había peleado mucho. Me amigué, lo entendí y hasta lo perdoné", dijo en una entrevista con la revista “Planeta Urbano”.

En línea con esta profunda respuesta, el periodista indagó en la forma en que uno puede perdonarle a Dios algo tan terrible como la partida de un hijo a tan corta edad. "Se puede, se puede. Tengo muchas cosas por las que seguir celebrando esta vida", respondió Vicuña con total sinceridad.

Tras la muerte de Blanca, Benjamín Vicuña dice que se amigó con Dios y lo perdonó.

Blanca falleció en 2012 tras contagiarse con una bacteria durante un viaje familiar a Cancún. En un tiempo en que la salud es un bien muy preciado, durante la charla se le consultó, si tras el doloroso hecho que le tocó vivir, se volvió “paranoico” con los cuidados frente a los agentes nocivos para el cuerpo humano. Sin vueltas, respondió: "No, porque, justamente por lo que le pasó a Blanca, si yo estuviera pensando todo el tiempo en eso directamente no podría respirar, desconfiaría del aire, y si no respiro, muero".

La versión 2021 de Benjamín Vicuña es mucho más reflexiva y sincera frente a sus sentimientos, dejándolos por escrito o en notas, en las que siempre va por el mismo lugar: se puede salir hasta de los pantanos más oscuros que a uno le toquen transitar.

El reflexivo mensaje de Benjamín Vicuña en el día de su cumpleaños

En el día de su 43° cumpleaños, Benjamín Vicuña sorprendió a todos con una extensa reflexión en la que repasa los momentos felices y los más duros que le tocaron atravesar en la vida.

“En el anticuario de mi vida. Entre planeadores, terremotos y con la cordillera como telón de fondo. Cumplo 43 años y hoy soy un hombre nuevo y no hablo del de Trotski. Me encuentro conmigo. Sigo buscando las mismas respuestas”, comienza diciendo el extenso posteo de Instagram al que acompañó con una foto de su niñez.

El reflexivo mensaje de Benjamín Vicuña en el día de su cumpleaños.

“Hoy camino sin miedo a la muerte, en los bosques más bellos y respiro profundo el futuro. Hoy soy lo que quiero ser, lo que puedo ser. Gracias vida por enseñarme a palos lo que es vivir, por cada paso que di en las direcciones más extrañas y que hoy me conforman en esto. Gracias al amor en todas sus formas, motor esencial de nuestra existencia. Gracias por no perder la fe, aunque ganas no faltaron”, sigue el post.

Para cerrar, habló de sus hijos con una tierna frase final que lleva a pensar en Blanca Vicuña, fallecida en 2012. “Vamos por un segundo tiempo con más herramientas para ser feliz y con mis hijos que me llenan el alma y orientan cada segundo. La vida y sus obstáculos que no son más que una escalera al cielo”, cierra el posteo.