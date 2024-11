Beto Casella explica por qué no volverá a trabajar con Tamara Pettinato: "Si se fue mal, se fue mal con todos"

Después de que se difundieran videos de Tamara Pettinato con Alberto Fernández, la actriz expresó sentirse desatendida por sus compañeros de Bendita TV, el programa en el que participaba, y optó por abandonar el programa. Esta decisión provocó una acalorada disputa con Beto Casella, quien fue nuevamente interrogado sobre la posibilidad de retomar su colaboración con ella. Ahora que ha pasado un tiempo y la situación se ha calmado, el conductor reflexionó sobre lo sucedido, considerando que la panelista ya no está en el centro de la controversia

Beto Casella

Qué dijo Beto Casella sobre Tamara Pettinato

Con el tiempo transcurrido desde la controversia y la salida de Tamara Pettinato del centro de atención, Beto Casella tomó un momento para reflexionar sobre los acontecimientos pasados: “Tamara está en todo su derecho (a mandar una carta documento), más si se sintió despedida. A mí el canal me dice que no la despidió. No estuvo en el canal despedirla porque en ningún momento le mandaron una carta documento o le comunicó con recursos humanos: estás despedida”.

En relación con la salida de Tamara Pettinato, Beto Casella explicó en qué circunstancias se encontraba en ese momento: “Estaba en un tiempito de espera .La idea era preservarla a ella y preservar el clima del programa. Se ve que no estaba en su espíritu esperar y mandó la carta documento. Ahí cerrarás toda puerta para dialogar”.

“No estaba en el espíritu del canal ni del grupo desprenderse de ella. Si ella tuvo poca paciencia o no le gustó el tratamiento que le dimos al tema cuando ella no estaba, escapa a mi voluntad. Yo hice lo que tenía que hacer. Si se fue mal, se fue mal con todos”, opinó Beto Casella.

Frente a esta situación, el notero informó al conductor sobre la reacción de Tamara Pettinato cuando se le preguntó si tendría la intención de regresar a trabajar con él: “Cuando le preguntaron si podría volver a trabajar con vos, solamente sonriendo. ¿Vos volverías a trabajar con ella?”.

Beto Casella y Tamara Pettinato

“Yo le devolvería la sonrisa, pero no irónicamente. No tengo un juicio moral para con ella. No nos traicionó. Profesionalmente cumplió hasta el último día que vino. Es una mina que se la debería contratar porque es una mina que no se robó nada” respondió Casella.

Así, Beto Casella decidió poner fin al conflicto sin cerrar la puerta a la posibilidad de reintegrarse a un equipo de trabajo en el futuro: “Yo no te podría decir no, no trabajo más con Tamara. La experiencia laburando con ella fue buena”.

N.L