Beto Casella y Tamara Pettinato tuvieron un fuerte cruce en vivo tras la polémica con Alberto Fernández

Beto Casella se molestó al aire de Bendita luego de que Tamara Pettinato se ausentara del programa por el fuerte escándalo que protagonizó con Alberto Fernández con distintos videos en la Quinta de Olivos.

Al notar la ausencia de la periodista, el conductor del ciclo del Canal 9 fue como invitado al espacio de streaming que tiene Ángel De Brito en Bondi y expresó al ver las críticas que recibió su compañera: "Me parece que Tamara debería tomarse unos días".

Beto explicó que el escándalo afectó al programa en el que ambos trabajan y reveló que recibió fuertes pedidos de sus televidentes: "Me decían 'tenés que echarla'. Lamento decirles que no tengo argumentos para echarla. Yo no puedo echarla".

Lo que más sorprendió a las personas que estaban mirando el diálogo de Ángel de Brito y Beto Casella fue que Tamara Pettinato al parecer estaba escuchando el ciclo, y decidió rápidamente renunciar a Bendita con un mensaje: "No vuelvo".

Qué dijo Tamara Pettinato sobre el video filtrado con Alberto Fernández

En el programa de streaming Blender, en un ciclo llamado 'Final Feliz', la panelista decidió romper el silencio y expresó: “Que soy put…, que soy gato, que soy prostit... VIP. Que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que también me quise levantar a (Javier) Milei, que me escapé, que me escondí, que me fui al sur del país a esconderme, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia cuando no se podía salir, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl".

"Y salí escondida en un baúl. Que cobré 4.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, por supuesto. Que el señor de 65, que conté una anécdota muy linda, era él”, continuó Tamara Pettinato sobre su polémica con Alberto Fernández y cerró: "No tengo más nada que aclarar. Lo que aclaré está en mis redes en un comunicado. Pueden ir a ver ahí lo que expliqué. También pueden ir a ver ahí las puteadas de la gente, basándose en lo que ven en los medios de comunicación. Porque la gente escucha, y después va y repite. Hay un solo villano en esta historia. Y no soy yo”.

J.C.C