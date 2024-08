Beto Casella estuvo en el ojo de la tormenta luego de que su panelista de Bentita TV, Tamara Pettinato, protagonizara polémicos videos con el expresidente de la Nación, Alberto Fernández. Pero eso no fue todo, ya que el conductor tuvo un fuerte ida y vuelta con la hija de Roberto Pettinato al aire. Recientemente, fue Nancy Pazos quién decidió hablar de lo sucedido y acusó al presentador de ser un mal compañero.

Ahora, Beto estuvo en un móvil con Intrusos y decidió hablar sobre el episodio que vivió junto a su compañera: "No sé si Tamara quedó afuera porque a partir de ayer a la noche yo me desligué y que se haga cargo el canal, que es lo que corresponde. En los canales tradicionales esto lo resuelve el canal. Yo me meto de metido con temas salariales, personales y laborales, y trato de resolver. Hasta les ahorro a veces el problema a los que están arriba mío", explicó el conductor.

Beto Casella junto a Tamara Pettinato.

Cuando le preguntaron por los comentarios de Nancy, Casella no dudó en responder sin filtros: "Lo que diga Nancy Pazos me importa tres caraj*s. No me importa. Imagínate que estoy tratando de resolver esto, ¿y voy a opinar de Nancy Pazos? Ya es mucho. Estoy demasiado agotado para opinar de lo que opina Nancy Pazos".

Dejando de lado los comentarios de Nancy Pazos, Beto Casella reveló que la continuidad de Tamara Pettinato depende del canal: "Me cansó la situación. Que decida el canal. Yo soy un empleado más. Me tomo atribuciones que no me corresponden, pero me salen por naturaleza. Pero listo, ya está. Después de ayer, hasta acá ofrezco".

Qué dijo Nancy Pazos sobre la actitud de Beto Casella con Tamara Pettinato

En una nota con Intrusos, la panelista expresó enojada: "Salieron a decir que le daban una semana para cuidarla, pero en realidad lo que estaban cuidando era el programa. Hermano, hacete cargo. No quiera aparecer como el mejor compañero porque no lo fuiste. Beto cruzó todos los límites el viernes, cuando le termina preguntando algo que no tenía ningún sentido más que el morbo".

"¿Hay necesidad de exponerla? Encima se llena la boca diciendo que la trataron re bien, ¡y la trataron horrible! No estuvo siendo lo contenedor que tenía que ser adelante y atrás del micrófono. Beto se hartó y la está echando. Otra rotura de códigos: chatea con el productor y el productor le pasa los chats a Beto, y él lo cuenta en el streaming. Eso es una falta de respeto absoluto", apuntó Nancy Pazos contra Beto Casella y cerró: "El patriarcado es esto, una mina mala que termina pagando los platos rotos por todo el resto. Todos como sociedad somos unos hipócritas".

J.C.C