Beto Casella en su programa Bendita TV (El Nueve), abordó con mucha cautela el polémico video que se volvió viral el pasado 8 de agosto, en donde se ve a Tamara Pettinato con Alberto Fernández en la Casa Rosada en una situación bastante cercana, por lo que fue cuestionada. Ante la viralización, la panelista decidió no hacerse presente en sus trabajos y uno de ellos fue el ciclo humorístico que conduce Casella, lo cual fue comprendido por sus compañeros, en primera instancia. Transcurrido los días, el conductor hizo un descargo al respecto.

Ya cuatro días después de la filtración del polémico video, el conductor de Bendita hizo público su enojo con Tamara Pettinato por faltar al programa y por no anunciar su accionar a sus superiores; sobre todo por tampoco habérselo notificado a él.

“Personalmente, es algo que lo tengo que decir y es algo que no hable ni siquiera con mis compañeros. Yo no sé nada de Tamara. No tuve ninguna comunicación”, arrancó distanciándose Beto Casella del asunto y descolocando al resto de sus compañeros en vivo.

Con seriedad prosiguió: “Capaz estamos en un malentendido, pero si yo tengo un problema en el laburo (este es un problemón) llamo a un superior y le digo ‘estos teniendo este quilombo, no voy por dos días, no voy por diez días o mañana vuelvo’”. Y agregó: “Esto es en general. Es por cuestión de sentido común. Capaz que ella piensa que yo la tengo que llamar o escribirle, pero no me sale”. En ese entonces, la panelista Edith Hermida indicó que ella le escribió a su compañera.

Más molesto aún por la interrupción, Beto Casella continuó:“Igual no es un tema de quién escribe primero. A mí lo que me interesa es mantener la salud de este programita, que está hace 19 años y que tiene determinado clima, determinada comunicación con el público y tiene determinado perfil de persona, parecido en cuanto a los hábitos que tenemos fuera de la tele”.

En defensa de Tamara Pettinato uno de sus compañeros cruzó al conductor y dijo, “Yo leí la grilla de la semana anterior. Ella está de viaje. Ese viaje estaba programado desde antes de que salgan las imágenes con Alberto Fernández. Ella el viernes ya no venía”.

“Ah bueno, yo no lo sabía”, cerró Beto Casella que seguía visiblemente enojado e indignado por el proceder de Tamara Pettinato, la cual desde que se viralizó el video con Alberto Fernández está en el ojo de la tormenta mediática.

