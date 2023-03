Bizarrap y Shakira crearon la colaboración más comentada en los últimos años, porque es una canción dedicada a lo que paso la colombiana en la relación que tenía con Gerard Piqué. En el mundo fue número 1 en Spotify y tuvo récords de reproducciones. Music Session 53 es el nombre.

Bizarrap y Shakira juntos en The Tonight Show con Jimmy Fallon

La canción tomo tanta dimensión internacional que se anunció que el 10 de Marzo estarán los dos juntos en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show. Uno de los programas más importantes de Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por la cadena NBC y por el conductor del programa. Bizarrap y Shakira, ese día se presentarán junto a la actriz Lucy Liu, conocida por su participación en películas como Los ángeles de Charlie y Elementary. Al igual que el actor británico, Damson Idris, que interpretó al coprotagonista en la película Outside the Wire.

Esta no es la primera vez que un argentino presenta su música en The Tonight Show. La primera fue Nicki Nicole, quien cantó sus éxitos: Wapo Traketero y No Toque Mi Naik. "Nos vemos la semana que viene Jimmy", le contestó el productor a Jimmy Fallon.

