Boy Olmi: “Para ser feliz no hace falta tener plata ni ser reconocido”

A lo largo de su carrera, Boy Olmi se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la actuación. Sin embargo, además de su trabajo artístico, el actor también construyó una imagen ligada a una vida mucho más consciente, conectada con la naturaleza y alejada de los excesos asociados a la fama.

Boy Olmi y Carola Reyna

Junto a Carola Reyna, Boy Olmi mantiene un estilo marcado por la filosofía zen y una mirada introspectiva sobre el bienestar. En ese contexto, el actor concedió una entrevista en la que reflexionó sobre el ego, las redes sociales y la necesidad constante de validación, dejando frases que rápidamente resonaron entre sus seguidores.

La reflexión de Boy Olmi sobre el ego y las redes sociales

Durante la charla, Boy Olmi cuestionó la manera en que las redes sociales transformaron la percepción del éxito y la felicidad: “La vida no pasa por las redes sociales”, aseguró, aunque reconoció la contradicción de estar comunicándose justamente a través de esas plataformas.



“La cultura que hemos construido hoy -y las redes sociales lo potencian hasta niveles absurdos y obscenos- es una cultura del ego, de la figuración, en donde pareciera que el objetivo es que tengamos seguidores, que la gente nos mire”, expresó. Fue entonces cuando dejó una de las frases más resonantes de la entrevista: “Para ser feliz, a veces lo mejor no es ni tener plata ni ser el más famoso”.

El precio de la actuación para Boy Olmi

Durante su intervención, Boy Olmi habló de la presión que sintió durante gran parte de su carrera artística y reconoció que durante años buscó ser aceptado a través de su trabajo: “No tengo que demostrar que soy buen o mal actor, y la verdad que me ha pesado mucho en mi vida”, confesó con total sinceridad. “He sufrido mucho por tratar de actuar bien, y ahora me ca.. en ello y estoy actuando mejor”, sentenció.

Boy Olmi

Lejos de mostrarse como alguien completamente desprendido del reconocimiento, Boy Olmi admitió que todavía convive con dicha idea: “Sigo reconociendo que quiero que me presten atención, que me quieran, que me acepten como soy”, expresó. Con esa sinceridad que lo caracteriza, el actor dejó ver una faceta íntima y vulnerable, atravesada por años de experiencia en el mundo artístico y por una búsqueda personal mucho más profunda.