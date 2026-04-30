Boy Olmi y Carola Reyna apuestan por un estilismo disruptivo: total black y rojo intenso

Boy Olmi y Carola Reyna no solo comparten una historia en común dentro del mundo artístico, sino también una presencia que trasciende lo escénico. Con años de trayectoria y una identidad consolidada, la pareja logró construir un perfil propio donde la creatividad, la coherencia y el estilo dialogan de forma natural.

Boy Olmi y Carola Reyna

En esta oportunidad, esa conexión se vio reflejada en su paso por la alfombra de los Premios Martín Fierro de Teatro 2025, donde ambos apostaron por estilismos que, sin buscar coincidir, lograron un equilibrio visual preciso. Lejos de la uniformidad, eligieron looks que potencian sus identidades y los posicionan como una de las duplas más interesantes del evento.

La increíble impronta de Boy Olmi

En este caso, Boy Olmi eligió un estilismo que se apoya en una pieza clave: un blazer rojo intenso, con acabado aterciopelado, que se convierte en el foco absoluto del look. La elección del color no es casual: aporta presencia, carácter y una impronta artística que lo aleja del traje tradicional.

Boy Olmi y Carola Reyna en los Martín Fierro de Teatro 2025

Debajo, una camisa clara equilibra el conjunto y baja la intensidad, mientras que el pantalón oscuro sostiene la base sin competir visualmente. El detalle del foulard suma un aire bohemio que refuerza su identidad creativa, y la actitud relajada termina de construir un look elegante, pero sin rigidez.

El total black de Carola Reyna

Carola Reyna, por su parte, apostó a un registro completamente distinto, pero igual de potente. Su look se centra en un vestido negro de líneas amplias, con una silueta tipo túnica que prioriza la forma por sobre el ajuste al cuerpo.

Carola Reyna deslumbró con un look total black con túnica y apto invierno en los Martín Fierro de Teatro 2025

El diseño se destaca por un cuello protagonista, con caída estructurada, que le da carácter sin necesidad de sumar accesorios. Las mangas largas y el movimiento fluido refuerzan esa estética limpia y moderna, mientras que el negro total consolida una imagen sofisticada, donde cada elemento está reducido a lo esencial.

Lo más interesante no está solo en cada look por separado, sino en cómo conviven. Mientras Boy Olmi apuesta al color, la textura y la expresión, Carola Reyna se inclina por la síntesis, la forma y el control. Lejos de chocar, esas decisiones construyen un equilibrio preciso: dos estilos distintos que comparten una misma base elegante.