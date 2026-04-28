Boy Olmi reveló los insólitos objetos que guarda en su auto

Lejos de los relatos tradicionales, Boy Olmi compartió en una entrevista una anécdota simple pero reveladora. Al hablar sobre sus rutinas, el actor contó qué objetos suele llevar en su auto y dejó ver una faceta poco conocida de su personalidad, marcada por la curiosidad y la necesidad de estar preparado para cualquier situación.

Boy Olmi

Su manera de organizar ese espacio no responde a lo habitual. Más que un medio de transporte, el auto de Boy Olmi aparece como una extensión de su vida cotidiana, donde conviven elementos prácticos, culturales y hasta inesperados, todos con un mismo objetivo: transformar el tiempo en algo propio.

El extraño hábito de Boy Olmi

Todo comenzó cuando Boy Olmi reveló que suele llevar distintas mudas de ropa “por si hace frío, llueve o surge algún imprevisto”. Pero eso no es todo: también guarda libros, discos y CDs, objetos que no utiliza en otros ámbitos, pero que reserva especialmente para esos momentos en los que el tiempo parece detenerse.

Boy Olmi

Ante la sorpresa de quienes lo escuchaban, Boy Olmi sostuvo su postura con naturalidad, dejando en claro que no se trata de una excentricidad sin sentido, sino de una forma de anticiparse a lo inesperado y encontrar comodidad en lo cotidiano.

El objeto más inesperado que guardó Boy Olmi

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue otro detalle: en una época, Boy Olmi llevaba un ovillo en el auto para desenredar durante los embotellamientos. Lejos de desesperarse por el tráfico, elegía convertir ese momento en una pausa activa, casi meditativa.

Boy Olmi

Ese gesto de Boy Olmi resume su mirada y filosofía de vida: en lugar de reaccionar al caos, decide resignificarlo. Así, incluso una situación tan común como un atasco se transforma en una oportunidad para hacer algo distinto, revelando una forma de habitar el tiempo donde lo cotidiano adquiere un sentido completamente nuevo.