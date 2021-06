Brenda Asnicar habló por primera vez de los videos que preocuparon a sus fans

Hace unos meses atrás, y en medio de los rumores de crisis con el Duki de quien se terminó separando, Brenda Asnicar preocupó a sus fans con un video en donde se la veía intoxicada y en mal estado mientras bebía vino y bailaba cerca de un balcón.

Tras esa secuencia de videos que había compartido en Instagram y ante las diversas versiones, la cantante se había mantenido en silencio has ahora, que decidió hablar de aquel polémico momento.



"Yo vivo mi vida y los que juzguen, allá ellos. Yo trato de ser full honesta y sincera con lo que hago. Y cuando veo que todo se pone medio caliente no me engancho ni leo porque la verdad que a los haters ni cabida, y a la gente que quiere tirar para abajo a una mujer como yo... chau, ni ahí. No compro con esas cosas ni con los likes. O sea, a mí no me importan cuántos seguidores tiene alguien, me interesa cómo es su vida y cuáles son sus valores. Tampoco me importa la plata, si alguien tiene o no, porque a mí me criaron teniendo acceso a un montón de cosas gracias a mis papás que se rompieron el lomo para poder darme la educación que me dieron", dijo en una entrevista que le brindó a Gente.



Pare cerrar con el tema, la actriz contó una infidencia familiar: "El otro día, cuando salí del programa de Jey Mammón, papá me dijo “espero que cumplas el sueño de tener una hija talentosa y exitosa, porque yo ya cumplí ese sueño”, ¡y a mí me rompió el corazón! Porque ellos saben lo mucho que me esfuerzo y todo lo que hago por cumplir mis sueños, y de ahí a que quiera venir alguien a chicanearme con giladas… Ni idea".

El mensaje de Brenda Asnicar luego de que el Duki confirmara su separación

En medio de las versiones que indicaban el fin de la pareja, esta semana finalmente se confirmó: Brenda Asnicar y el Duki terminaron su relación.

La noticia llegó de la mano del trapero quien reveló a través de su cuenta oficial de Twitter que está soltero. "No quiero decir nada, pero ando re soltero". Y agregó: "No flasheen ninguna; no estoy mal, ni triste, ni nada de eso. De hecho, estoy en mi mejor momento".

En este contexto, Brenda también salió a decir lo suyo. En sintonía con lo que será el lanzamiento de Bandida, su próximo trabajo discográfico, la artista reflexionó sobre su presente.

"¡¡¡Llega Bandida muy pronto!!! Es el trabajo de un año entero, un año difícil, pero hermoso a su vez, y se va a ver reflejado en cada una de las canciones. Ser independiente, no significa estar sola", comenzó en su extenso texto.

VO