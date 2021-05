Brenda Asnicar calentó las redes con una osada lencería: "Estoy de estreno"

Tras separarse de Duki y tras meses trabajando en Bandida Records, su nuevo emprendimiento, Brenda Asnicar está dedicada al ciento por ciento en su trabajo.

Como parte de lo nuevo, la actriz y cantante compartió en las redes unas fotos que levantaron la temperatura. En ellas se la ve luciendo una sensual lencería color negro que forma parte de su nueva marca de diseño.

"¿Qué hacemos hoy?! Esta es mi invitación a salir... ya llegó el viernes...estoy de estreno con mi diseño nuevo", describió Brenda con una de las imágenes en donde posa con su conjunto, recostada sobre un sillón.



"Ps: mis/las estrías me parecen lo más sexy del mundo", aclaró sobre este detalle en su cuerpo.



El mensaje de Brenda Asnicar luego de que el Duki confirmara su separación

En medio de las versiones que indicaban el fin de la pareja, esta semana finalmente se confirmó: Brenda Asnicar y el Duki terminaron su relación.

La noticia llegó de la mano del trapero quien reveló a través de su cuenta oficial de Twitter que está soltero. "No quiero decir nada, pero ando re soltero". Y agregó: "No flasheen ninguna; no estoy mal, ni triste, ni nada de eso. De hecho, estoy en mi mejor momento".

En este contexto, Brenda también salió a decir lo suyo. En sintonía con lo que será el lanzamiento de Bandida, su próximo trabajo discográfico, la artista reflexionó sobre su presente.

"¡¡¡Llega Bandida muy pronto!!! Es el trabajo de un año entero, un año difícil, pero hermoso a su vez, y se va a ver reflejado en cada una de las canciones. Ser independiente, no significa estar sola", comenzó en su extenso texto.

